Χωρίς ελεγκτικό οίκο ακόμη ο οικονομικός έλεγχος της ΕΔΕΚ, η πρόεδρος καλεί τους «11» να μιλήσουν στο Συνέδριο

Κάλεσμα στους «11»

Για την αναβολή της χθεσινής συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου, εξήγησε ότι μετά την παραλαβή της επιστολής των έντεκα έκρινε σωστό να τη μεταθέσει, ώστε να δώσει στα ζητήματα τη δέουσα προσοχή, αφού τα μέλη ζητούσαν ξεχωριστές συνεδρίες. Κάλεσε όσους διαφωνούν να τοποθετηθούν ενώπιον της βάσης στις 25 Οκτωβρίου, επιμένοντας ότι η εντολή που έλαβε από τα μέλη είναι η ενότητα. Σε ερώτηση αν κάποιοι επιχειρούν να υπονομεύσουν την προεδρία της, απάντησε ότι, όταν ένας πρόεδρος εκλέγεται από τη βάση, τέτοιες προσπάθειες δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, και χαρακτήρισε υπερβολική την εικόνα ότι κάποιοι την περιμένουν στη γωνία.

Το Συνέδριο, πρόσθεσε, θα αποτελέσει ευκαιρία για αναδιοργάνωση των δομών και ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών οργάνων, ενόψει του εκλογικού συνεδρίου του Δεκεμβρίου, από το οποίο θα προκύψουν νέα όργανα για την επόμενη πενταετία. Θα ακολουθήσει πολιτικό συνέδριο για την επικαιροποίηση των θέσεων του κόμματος.

Δαπανηρός ο οικονομικός έλεγχος

Στο ζήτημα του οικονομικού ελέγχου, μία από τις αιχμές των επικριτών της, η κ. Χριστοδούλου Μακρή διαβεβαίωσε ότι θα γίνει, παραδέχθηκε ωστόσο ότι δεν έχει επιλεγεί ακόμη ελεγκτικός οίκος. Περιέγραψε τη διαδικασία ως ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή και τόνισε ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του κόμματος, το οποίο βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική θέση μετά την έξοδό του από τη Βουλή. Ανέφερε ακόμη ότι έχουν ήδη ξεκινήσει χορηγίες από φίλους της ΕΔΕΚ.

Ως πρώτη πολιτική απόφαση της νέας ηγεσίας ανέφερε την άρση όλων των διαγραφών χωρίς όρους, σημειώνοντας ότι εκατοντάδες διαγραμμένα στελέχη έχουν ήδη επιστρέψει στο μητρώο μελών.

Προεδρικές μετά τον Δεκέμβριο

Για τις προεδρικές του 2028, επανέλαβε ότι η συζήτηση ξεκίνησε πολύ νωρίς και ότι η ΕΔΕΚ θα την ανοίξει σε βάθος μετά τις εσωκομματικές εκλογές, μέσα από τα συλλογικά της όργανα. Ερωτηθείσα για το όνομα του Τάσου Γιασεμίδη, που συνδέθηκε με σενάρια συνεργασίας ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ, ξεκαθάρισε ότι η ίδια δεν πρότεινε υποψήφιο, σημειώνοντας ότι κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να προωθήσει μόνος του ένα όνομα. Για το αν έχουν προσεγγίσει την ΕΔΕΚ άλλα κόμματα, περιορίστηκε να πει ότι η θέση της είναι η ίδια δημόσια και πίσω από κλειστές πόρτες.

Όπως είπε, η στήριξη της ΕΔΕΚ στην κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, που βασίζεται σε συνεδριακή απόφαση, δεν έχει αλλάξει, ενώ με τον Πρόεδρο έχει προσωπική επικοινωνία όποτε χρειάζεται.

Κυπριακό, ακρίβεια και κυρώσεις

Για το Κυπριακό, μετά την ενημέρωση που έλαβε η ΕΔΕΚ μαζί με τη ΔΗΠΑ και τους Οικολόγους, ζήτησε συζήτηση επί της ουσίας και όχι μόνο για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και πιο ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από τις λεκτικές καταδίκες. Για την ακρίβεια, ανέφερε ότι το κόμμα ζήτησε συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, με προτεραιότητα τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα νέα ζευγάρια και τις μονογονεϊκές οικογένειες, και τάχθηκε υπέρ της μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα.

Σχολιάζοντας την πρόταση του Αβέρωφ Νεοφύτου για άρση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σημείωσε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, πρόσθεσε όμως ότι, όπως και άλλες χώρες, η Κύπρος οφείλει να θέτει σε προτεραιότητα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της.