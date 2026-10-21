Παμπορίδης για τις 500 υπογραφές: «Ήθελαν να ενισχύσουν το τσιφλίκι τους», βέβαιη η Πινδάρου για δύο υποψηφιότητες τη Δευτέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», η Πινδάρου αναμένει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου τους καταλόγους με τις υπογραφές των υποστηρικτών και των δύο διεκδικητών, του Αβέρωφ Νεοφύτου και του βουλευτή Γιώργου Παμπορίδη. Οι κατάλογοι θα παραδοθούν για προέλεγχο στην Εφορευτική Επιτροπή, τη σύσταση της οποίας αποφάσισε το Πολιτικό Γραφείο στις αρχές του μήνα, όταν κλείδωσε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

Οι υπογραφές θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα επισημαίνει αυτόματα όσες δεν είναι έγκυρες. Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξηγούν πηγές του κόμματος, θα υπάρχει περιθώριο μέχρι το πρωί της Δευτέρας ώστε να διορθωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα πριν από την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων. Για κάθε υποψηφιότητα απαιτούνται 500 υπογραφές μελών, 100 εκ των οποίων πρέπει να αποτελούν υπογραφές μελών του Πολιτικού Γραφείου, ενώ το Πολιτικό Γραφείο είχε υιοθετήσει πρόταση της προέδρου του κόμματος Αννίτας Δημητρίου να υπογράψουν τα μέλη των συλλογικών οργάνων για όλους τους διεκδικητές, ώστε να αμβλυνθούν οι ανησυχίες γύρω από τη συλλογή τους.

Μια «πολύ σημαντική μέρα»

Ο κ. Νεοφύτου ανάρτησε φωτογραφία του σε στούντιο βιντεοσκόπησης, μπροστά από κάμερα και πράσινο φόντο, με μοναδική λεζάντα τη φράση «Μια πολύ σημαντική μέρα…», χωρίς άλλη εξήγηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για τα γυρίσματα του βίντεο με το οποίο θα εξαγγείλει την απόφασή του.

Μια πολύ σημαντική μέρα… https://t.co/VAavW07JJa — Averof Neofytou (@AverofCY) October 20, 2026

Η ανάρτηση διαβάστηκε υπό το φως της διάσκεψης Τύπου που συγκάλεσε ο ίδιος την περασμένη Παρασκευή στο πολιτικό του γραφείο στον Στρόβολο. Αντικείμενό της ήταν η ακρίβεια, όμως οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων στράφηκαν επίμονα στις προθέσεις του. Ο κ. Νεοφύτου απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν θα κατέλθει μέσω του ΔΗΣΥ και παρέπεμψε σε τοποθέτηση για τα του κόμματος μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Για τις υπογραφές είπε ότι ήταν έτοιμος εδώ και τρεις μήνες, ενώ ερωτηθείς αν οι προτάσεις του για το κόστος ζωής εκφράζουν τον ΔΗΣΥ, απάντησε ότι τις καταθέτει ως ενεργός πολίτης και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Επανέλαβε, πάντως, ότι έχει δώσει όρκο τιμής πως δεν θα πληγώσει ποτέ την παράταξη και τους συναγωνιστές του.

Το σενάριο της αυτόνομης καθόδου

Κύκλοι που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις εκτιμούν ότι η επικοινωνιακή στρατηγική του τέως προέδρου, που αποφεύγει τη ρητή δέσμευση και τον παρουσιάζει ως υποψήφιο για την Προεδρία χωρίς κομματικό προσδιορισμό, υποδηλώνει πρόθεση να παραμείνει στην κούρσα μέχρι τέλους, ενδεχομένως και εκτός ΔΗΣΥ μετά την κάλπη του Νοεμβρίου. Ο κ. Νεοφύτου είχε ανακοινώσει στις 27 Σεπτεμβρίου ότι διεκδικεί την Προεδρία, πριν αποφασίσει να μπει στην εσωκομματική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι το Πολιτικό Γραφείο είχε καλέσει ομόφωνα όλους τους δυνητικούς διεκδικητές να δηλώσουν δημόσια ότι θα σεβαστούν την ετυμηγορία των μελών.

Οι υπογραφές του Παμπορίδη

Σε αντίθεση με τον κ. Νεοφύτου, ο κ. Παμπορίδης δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τη συλλογή των 500 υπογραφών. Μιλώντας σήμερα στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, ανέφερε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη συμπλήρωσή τους, δηλώνοντας ότι δεν ντρέπεται να παραδεχθεί πως αντιμετωπίζει δυσκολίες. Όπως είχε εξηγήσει σε προηγούμενη τηλεοπτική του παρέμβαση, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στον συνολικό αριθμό αλλά στην κατανομή ανά επαρχία, καθώς σε ορισμένες οι υπογραφές περισσεύουν ενώ σε άλλες υπάρχει ακόμη περιθώριο. Ο βουλευτής, που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις 5 Οκτωβρίου, έχει δώσει στα μέλη και τη δυνατότητα να υπογράψουν διαδικτυακά υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Με αφορμή τις δυσκολίες αυτές, ο κ. Παμπορίδης άσκησε δριμεία κριτική στην καταστατική πρόνοια των 500 υπογραφών. Υποστήριξε ότι κάποιος που βρίσκεται εκτός του κομματικού μηχανισμού δεν μπορεί να μη δυσκολευτεί όταν καλείται να συγκεντρώσει σε δυόμισι εβδομάδες τόσες υπογραφές μελών, και μάλιστα με συγκεκριμένες ποσοστώσεις ανά επαρχία. Κατά τον ίδιο, όσοι διαμόρφωσαν την πρόνοια επιδίωκαν να κρατήσουν μακριά από τις εσωκομματικές εξελίξεις όσους δεν ζουν από την πολιτική. «Ήθελαν να ενισχύσουν το τσιφλίκι τους», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι για υποψηφιότητα στις Προεδρικές απαιτούνται 100 υπογραφές, ενώ για το χρίσμα του ΔΗΣΥ πενταπλάσιες.

Η πρόταση Αναστασιάδη και η «συγγνώμη»

Ο κ. Παμπορίδης σχολίασε επίσης την πρόταση του Νίκου Αναστασιάδη για προσυμφωνία μεταξύ ΔΗΣΥ και Νίκου Χριστοδουλίδη, ώστε όποιος από τους δύο δεν περάσει στον δεύτερο γύρο να στηρίξει τον άλλο υπό αυστηρούς όρους συνεργασίας. Κατά τον βουλευτή, προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι να ζητήσει πρώτα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγγνώμη για την απογοήτευση που προκάλεσε στη βάση του ΔΗΣΥ, όταν το 2023 επέλεξε να της γυρίσει την πλάτη. Για τη συνάντησή του με τον τέως Πρόεδρο, εξήγησε ότι είχε επαφές με όλα τα ιστορικά στελέχη του κόμματος για να τα ενημερώσει για την απόφασή του, και ότι η συνάντηση με τον κ. Αναστασιάδη έγινε μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του λόγω της απουσίας του στο εξωτερικό.