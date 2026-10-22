Αποκλειστικό: Νέο εκπρόσωπο Τύπου αναζητεί ο ΔΗΣΥ - Η εισήγηση του Ονούφριου Κουλλά που αποδέχθηκε η Αννίτα Δημητρίου

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, ενημέρωσε εδώ και μέρες την Αννίτα Δημητρίου πως χρειάζεται ένας νέος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος για την προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών. Κάποιο στέλεχος που θα αναλάβει αποκλειστικά τα συγκεκριμένα καθήκοντα, καθότι ο ίδιος είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και του διευθυντή του Γραφείου της προέδρου του κόμματος.

Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες, ο κ. Κουλλά επιβεβαίωσε την εν λόγω ανταλλαγή απόψεων με την πρόεδρο της παράταξης. «Μαζί με την πρόεδρο», τόνισε, «συμφωνήσαμε όπως συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντα του Εκπροσώπου Τύπου, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των ενδοκομματικών διαδικασιών».

Ακολούθως ανέφερε ότι ο ίδιος θεωρεί πως η προεκλογική περίοδος των προεδρικών θα είναι μεγάλη και απαιτητική και συνεπώς χρειάζεται να εξευρεθεί κάποιον πρόσωπο το οποίο δεν θα έχει πρόσθετα καθήκοντα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ θα διεξαχθούν στις 28 Νοεμβρίου και συνεπώς η απόφαση διορισμού νέου εκπροσώπου Τύπου αναμένεται να ληφθεί τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, την επόμενη περίοδο η πρόεδρος του κόμματος θα αναζητήσει το πρόσωπο που θα αναλάβει το κρίσιμο αυτό πόστο, σε ένα δύσκολο προεκλογικό αγώνα.