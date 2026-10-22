Σε αναζήτηση νέου εκπροσώπου Τύπου του κόμματος βρίσκεται η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, η οποία αποδέχθηκε την εισήγηση του Ονούφριου Κουλλά για διορισμό ενός προσώπου που θα ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα επικοινωνίας.
Αποκλειστικό: Νέο εκπρόσωπο Τύπου αναζητεί ο ΔΗΣΥ - Η εισήγηση του Ονούφριου Κουλλά που αποδέχθηκε η Αννίτα Δημητρίου
Τα αυξημένα καθήκοντα του Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος εκτελεί παράλληλα χρέη εκτελεστικού διευθυντή και διευθυντή του Γραφείου της προέδρου του ΔΗΣΥ, οδηγούν στην αναζήτηση νέου εκπροσώπου Τύπου ενόψει της απαιτητικής προεκλογικής περιόδου.
Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, ενημέρωσε εδώ και μέρες την Αννίτα Δημητρίου πως χρειάζεται ένας νέος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος για την προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών. Κάποιο στέλεχος που θα αναλάβει αποκλειστικά τα συγκεκριμένα καθήκοντα, καθότι ο ίδιος είναι επιφορτισμένος με τα καθήκοντα του εκτελεστικού διευθυντή καθώς και του διευθυντή του Γραφείου της προέδρου του κόμματος.
Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες, ο κ. Κουλλά επιβεβαίωσε την εν λόγω ανταλλαγή απόψεων με την πρόεδρο της παράταξης. «Μαζί με την πρόεδρο», τόνισε, «συμφωνήσαμε όπως συνεχίσω να εκτελώ τα καθήκοντα του Εκπροσώπου Τύπου, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των ενδοκομματικών διαδικασιών».
Ακολούθως ανέφερε ότι ο ίδιος θεωρεί πως η προεκλογική περίοδος των προεδρικών θα είναι μεγάλη και απαιτητική και συνεπώς χρειάζεται να εξευρεθεί κάποιον πρόσωπο το οποίο δεν θα έχει πρόσθετα καθήκοντα.
Υπενθυμίζεται ότι οι εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ θα διεξαχθούν στις 28 Νοεμβρίου και συνεπώς η απόφαση διορισμού νέου εκπροσώπου Τύπου αναμένεται να ληφθεί τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, την επόμενη περίοδο η πρόεδρος του κόμματος θα αναζητήσει το πρόσωπο που θα αναλάβει το κρίσιμο αυτό πόστο, σε ένα δύσκολο προεκλογικό αγώνα.
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