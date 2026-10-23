Αβέρωφ: Πήρε τις υπογραφές πρωτοκλασάτων του ΔΗΣΥ - Δείτε όλα τα ονόματα

Σύμφωνα με κατάλογο που περιήλθε στην κατοχή του «Π», ανάμεσα στα πρόσωπα που υπέγραψαν το έντυπο υποστήριξης της υποψηφιότητάς του βρίσκονται η πρόεδρος του ΔΗΣΥ και της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος, καθώς και οι αντιπρόεδροι Γιάννης Καρούσος, Γιώργος Κάρουλλας και Σάβια Ορφανίδου.

Την υποψηφιότητα Αβέρωφ στηρίζουν με τις υπογραφές τους και οι δύο ευρωβουλευτές του κόμματος, Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλας.

Από την Κοινοβουλευτική Ομάδα υπογραφές έδωσαν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Δημητρίου και οι βουλευτές Χαράλαμπος Πετρίδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δήμος Γεωργιάδης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Νίκος Γεωργίου, Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος Κάραισκάκης, Μιχάλης Φελλάς και Χαράλαμπος Πάζαρος.

Συνολικά, στον συγκεκριμένο κατάλογο περιλαμβάνονται 17 αξιωματούχοι του κόμματος, γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία στήριξη που εξασφάλισε ο τέως πρόεδρος από τα ανώτερα κομματικά κλιμάκια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου κατέθεσε χθες στην Πινδάρου περισσότερες από 3.000 υπογραφές, ενώ το Καταστατικό απαιτεί 500, επιδιώκοντας να αναδείξει το εύρος της στήριξης που διαθέτει εντός της παράταξης.