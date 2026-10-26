Στην τελική ευθεία η μάχη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ: Αβέρωφ και Παμπορίδης στην Πινδάρου - Εικόνες και βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας, στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Πινδάρου, η διαδικασία επίσημης υποβολής υποψηφιοτήτων για το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δύο διεκδικητές, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους, ανοίγοντας και επίσημα τον δρόμο για την εσωκομματική αναμέτρηση της 28ης Νοεμβρίου. Ο «Πολίτης» βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ και καταγράφει με εικόνες και βίντεο τις εξελίξεις, τις αφίξεις των υποψηφίων και το παρασκήνιο μιας διαδικασίας με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.







Η επιστροφή Αβέρωφ και το στοίχημα Παμπορίδη

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εισέρχεται στην αναμέτρηση έχοντας ως βασικό πλεονέκτημα την πολυετή παρουσία του στην ηγεσία του κόμματος, τη γνώση των οργανωτικών μηχανισμών και τις σχέσεις που διατηρεί με στελέχη σε όλες τις επαρχίες. Η κατάθεση περισσότερων από 3.000 υπογραφών στήριξης, ενώ απαιτούνταν 500, αποτέλεσε μια σαφή προσπάθεια επίδειξης οργανωτικής ισχύος πριν ακόμη ανοίξει επισήμως η εσωκομματική κάλπη.

Για τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, η διεκδίκηση του χρίσματος αποτελεί παράλληλα ευκαιρία πολιτικής επανόδου μετά την ήττα του στις Προεδρικές του 2023 και τις εξελίξεις που ακολούθησαν στο κόμμα. Το ερώτημα είναι κατά πόσον η επιρροή που διατηρεί στον κομματικό μηχανισμό μπορεί να μεταφραστεί σε πλειοψηφικό ρεύμα μεταξύ των μελών που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.

Από την άλλη, ο Γιώργος Παμπορίδης επιχειρεί να διαμορφώσει μια διαφορετική πρόταση, προβάλλοντας την ανάγκη πολιτικής ανανέωσης και επαναπροσδιορισμού της φυσιογνωμίας του ΔΗΣΥ. Ο βουλευτής Λευκωσίας και πρώην υπουργός Υγείας, διαθέτει κυβερνητική εμπειρία, αλλά δεν έχει την ίδια οργανωτική διαδρομή με τον ανθυποψήφιό του, στοιχείο που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την κινητοποίηση υποστηρικτών πέραν των παραδοσιακών εσωκομματικών δικτύων.