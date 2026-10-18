Έρχιουρμαν: Επιβεβαιώνει ότι έλαβε απάντηση Γκουτέρες για παρεμπόδιση δραστηριοτήτων των Τουρκοκυπρίων – Υποστηρίζει ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ συμμερίζεται τις ανησυχίες του

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ερχιουρμάν αναφέρει ότι η επιστολή του αφορούσε ενέργειες τις οποίες αποδίδει στην ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως η ακύρωση φεστιβάλ και εκδήλωσης της ποδοσφαιρικής σχολής της Μπαρτσελόνα, καθώς και η παρεμπόδιση επαφών της τουρκοκυπριακής πλευράς με ξένους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο Αντόνιο Γκουτέρες απάντησε με επιστολή ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2026, στην οποία τοποθετείται για τις συγκεκριμένες ανησυχίες.

Τρία σημεία στην απάντηση Γκουτέρες

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν παραθέτει τρία βασικά σημεία που, όπως υποστηρίζει, περιλαμβάνονται στην απάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες:

-Έλαβε προσεκτικά υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν τις πολιτιστικές, αθλητικές, πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες της τουρκοκυπριακής πλευράς.

-Θεωρεί τις συγκεκριμένες ενέργειες αποθαρρυντικές και αντίθετες προς τις εκκλήσεις του για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

-Υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες που εμποδίζουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης δεν συνάδουν με τις κοινές προσπάθειες για δημιουργία θετικού κλίματος.

«Στόχος μας η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για μια διαρκή λύση»

Ο Ερχιουρμάν συνδέει την απάντηση Γκουτέρες με την ανάγκη εφαρμογής νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μπορούν να συμβάλουν στην επανεκκίνηση της διαδικασίας για επίλυση του Κυπριακού.

«Στόχος μας είναι, μέσω της εφαρμογής νέων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να συμβάλουμε, όπως τονίζει πάντοτε ο Γενικός Γραμματέας, στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που θα διασφαλίσουν την έναρξη μιας διαδικασίας προς μια διαρκή λύση», αναφέρει.

Προσθέτει ότι ενέργειες που εμποδίζουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης δεν συνάδουν με αυτή την προσπάθεια.

«Κατά την άποψή μας, οι ενέργειες που, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του Γενικού Γραμματέα, εμποδίζουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, δεν συνάδουν με αυτή την προσπάθεια», σημειώνει.

Παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίησή του για την απάντηση του επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών.

«Είναι σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι αυτή η άποψη, την οποία έχουμε εκφράσει επανειλημμένα στο παρελθόν, συμμερίζεται και ο κ. Γκουτέρες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφορές σε «απομόνωση» των Τουρκοκυπρίων

Συνεχίζοντας, ο Ερχιουρμάν εκφράζει την ελπίδα ότι η επιστολή του Γενικού Γραμματέα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όσους αξιολογούν ενέργειες που, κατά τον ίδιο, αποσκοπούν στην απομόνωση των Τουρκοκυπρίων.

«Ελπίζω αυτή η επιστολή του Γενικού Γραμματέα να αποτελέσει οδηγό για όλους όσοι πρέπει και επιθυμούν να αξιολογήσουν ενέργειες που αποσκοπούν στην απομόνωση του τουρκοκυπριακού λαού, κατά τρόπο αντίθετο προς αποφάσεις που είχαν προηγουμένως ανακοινωθεί από διεθνείς οργανισμούς, και οι οποίες εμποδίζουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης», σημειώνει.

«Θα συνεχίσουμε τη διπλωματία και τον διάλογο»

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ολοκληρώνει την ανάρτησή του διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ενίσχυση της εμπιστοσύνης, επίλυση του Κυπριακού και διεύρυνση των διεθνών επαφών των Τουρκοκυπρίων.

«Θα συνεχίσουμε αδιάκοπα να εργαζόμαστε, να ασκούμε διπλωματία και να επιδιώκουμε τον διάλογο, τόσο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης όσο και για τη λύση, αλλά και για να διασφαλίσουμε την επαφή του λαού μας με τον κόσμο», καταλήγει.