Όταν η μνήμη ανθίζει σε ελπίδα: Μια συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στον “Κήπο της Ελπίδας”

Το απόγευμα της Τετάρτης, στη Χλώρακα, εκεί όπου η μνήμη συναντά την ελπίδα και η απώλεια μετατρέπεται σε δύναμη, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου της συγγραφέως Δρ Στέλλας Θέμη-Σπύρου «Ο Κήπος της Ελπίδας» με διοργανωτές τον Πολιτιστικό-Περιβαλλοντικό Όμιλο Χλώρακας και ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του Τεύκρου Κουλουντή.

Ο χώρος του Πολιτιστικού Κέντρου «Βρύση» γέμισε από ανθρώπους που δεν ήρθαν απλώς για μια λογοτεχνική εκδήλωση, αλλά για να μοιραστούν μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία, ένα βίωμα που ακουμπά τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας και ο ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ., προσδίδοντας έναν ακόμη πιο ουσιαστικό χαρακτήρα στη βραδιά, αφού κάθε σελίδα του βιβλίου και κάθε λέξη που ειπώθηκε εκεί, έμοιαζε να αποκτά διπλή σημασία λογοτεχνική και βαθιά κοινωνική.

Σε έναν λόγο φορτισμένο με συγκίνηση, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, στάθηκε στην πορεία του αείμνηστου Τεύκρου Κουλουντή, σκιαγραφώντας όχι μόνο τον αρχιτέκτονα, αλλά και τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο της δημιουργίας, της προσφοράς και της ευθύνης.

Αναφέρθηκε στα χρόνια των σπουδών του στη Φλωρεντία, μια πόλη - σύμβολο τέχνης και πολιτισμού, όπου καλλιέργησε όχι μόνο την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά και μια βαθύτερη αισθητική και ανθρωπιστική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική.

Μίλησε για την ενεργό του παρουσία στα κοινά, για τη θητεία του ως δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Πάφου, για την έγνοια του να βελτιώσει την καθημερινότητα των συμπολιτών του. Μα πάνω απ’ όλα, η ομιλία του κ. Πιττοκοπίτη ανέδειξε τη δύναμη του ίδιου του βιβλίου.

«Ο Κήπος της Ελπίδας», όπως τόνισε, δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό έργο• είναι ένα καλειδοσκόπιο συναισθημάτων. Ένα ταξίδι που οδηγεί τον αναγνώστη να νιώσει, να πονέσει, να αγαπήσει και τελικά να ελπίσει.

Μέσα από τις σελίδες του, ξεδιπλώνεται όλο το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας: η αγάπη, ο φόβος, η απώλεια, η συγχώρεση, η λύτρωση.

Το βιβλίο, βασισμένο σε αληθινή ιστορία, εμβαθύνει στους χαρακτήρες και στις ανθρώπινες συμπεριφορές, μεταφέροντας ένα μήνυμα που δύσκολα αφήνει κανέναν ασυγκίνητο, ότι η ζωή είναι πεπερασμένη, αλλά η αγάπη και η μνήμη έχουν διάρκεια πέρα από τον χρόνο.

Τα λόγια που αποτυπώνονται στις σελίδες του, λόγια αποχαιρετισμού, δύναμης και αποδοχής, αντήχησαν και στην αίθουσα, δημιουργώντας στιγμές σιωπής που μιλούσαν πιο δυνατά από κάθε φράση.

Την παρουσίαση του βιβλίου ανέλαβε η εκπαιδευτικός Νίκη Μωυσέως, η οποία με ευαισθησία και διεισδυτικότητα ανέδειξε τις πτυχές του έργου, ενώ τον συντονισμό είχε η φιλόλογος Ευδοκία Κουλουντή, σύζυγος του αείμνηστου Τεύκρου Κουλουντή.

Η παρουσία της προσέδωσε έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό τόνο στην εκδήλωση, γεφυρώνοντας το προσωπικό με το συλλογικό βίωμα.

Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από τον Γιώργο Φιλίππου, μελωδίες που έμοιαζαν να συνομιλούν με τα λόγια του βιβλίου και να ενισχύουν τη συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερη σημασία είχε και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της εκδήλωσης, καθώς όλα τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου διατέθηκαν για την ενίσχυση του έργου του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ., δίνοντας έτσι μια απτή συνέχεια στο μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Και ίσως αυτό να ήταν το πιο δυνατό στοιχείο της βραδιάς όπως αναφέρθηκε από τους διοργανωτές, ότι μέσα από τη μνήμη, τη λογοτεχνία και την κοινή συγκίνηση, ένας άνθρωπος συνέχισε να είναι παρών.

Όχι μόνο ως ανάμνηση, αλλά ως έμπνευση. Ένας κήπος ελπίδας που δεν μαραίνεται, αλλά ανθίζει μέσα στις καρδιές όσων βρέθηκαν εκεί.