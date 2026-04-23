Αντιδράσεις Περιβαλλοντικής Κίνησης για ενδεχόμενες στρατιωτικές ασκήσεις στον Ακάμα

Την έντονη αντίθεσή της στη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας εκφράζει η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου, σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, καλώντας την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της. Στην ανακοίνωσή της η οργάνωση καταδικάζει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Ακάμα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται, η περιοχή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου, ενώ είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, φιλοξενώντας σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta. Η οργάνωση επισημαίνει ότι στρατιωτικές ασκήσεις, είτε από ξένες δυνάμεις είτε με συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφή οικοτόπων, ηχορύπανση, ρύπανση εδάφους και υδάτων, καθώς και διατάραξη της άγριας ζωής.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει αντιφατική την προσέγγιση που, όπως υποστηρίζει, επιδεικνύεται σε σχέση με την προστασία του Ακάμα, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να απορρίπτονται αναπτύξεις για περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ την ίδια στιγμή εξετάζεται η χρήση της περιοχής για στρατιωτικές δραστηριότητες.

«Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Μας αρκούν οι καταστροφές που επέφερε ο τουρκικός στρατός το 1974 μέχρι και σήμερα με την παρουσία του στα κατεχόμενα, δεν θέλουμε να συνεχίζεται αυτό το κακό.

Εμείς δε θέλουμε να καταστρέψουμε, αλλά θέλουμε να φυτέψουμε ένα δέντρο για κάθε Παλαιστίνιο που δολοφόνησε ο στρατός του Ισραήλ», προσθέτει.

Καταληκτικά, η Περιβαλλοντική Κίνηση καλεί την κυπριακή Κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι δεν θα επιτρέπονται στρατιωτικές ασκήσεις σε προστατευόμενες περιοχές και να συμμορφωθεί πλήρως με το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο, ενώ απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν ενεργοί, ζητώντας διαφάνεια και λογοδοσία σε ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.