Lordos Hotels: Κέρδη €4,3 εκατ. το 2025, μέρισμα €0,04 ανά μετοχή

Κέρδη €4,3 εκατ. που αναλογούν στους μετόχους ανακοίνωσε για το 2025 η εταιρεία Lordos Hotels, με το ΔΣ να προχωρά σε εισήγηση προς τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου, την παραχώρηση μερίσματος €0,04 ανά μετοχή.

Όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑΚ, το κέρδος για το έτος ανήλθε στα €5,3 εκατ. σε σύγκριση με €4,1 εκατ. το 2024. Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας ανήλθε στα €4,3 εκατ. το 2025 σε σύγκριση με €3,5 εκατ. το 2024.

Το καθαρό κέρδος ανά μετοχή που αναλογεί στους μετόχους του Συγκροτήματος ανήλθε στα 12.42 σεντς το 2025, σε σύγκριση με το καθαρό κέρδος ανά μετοχή ύψους 10.13 σεντς το 2024. 

Αύξηση €5 εκατ. στα εισοδήματα

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος αυξήθηκαν το 2025 κατά €5 εκατ. ή 21% φτάνοντας τα €29,4 εκατ. από €24,4 εκατ. το 2024 λόγω της αυξημένης πληρότητας των ξενοδοχείων του Συγκροτήματος και αυξημένου εισοδήματος ανά δωμάτιο.

Ως αποτέλεσμα το μικτό κέρδος του Συγκροτήματος αυξήθηκε κατά 28% ή €3,3 εκατ. από €11,8 εκατ. το 2024 σε €15,1 εκατ. το 2025.

Πάνω κατά 7% στα έξοδα πωλήσεων και προώθησης, +17% τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης του Συγκροτήματος που αποτελούνται κυρίως από το κόστος διαφημίσεων και έξοδα φιλοξενίας πελατών αυξήθηκαν κατά 7% στις €719,2 χιλ. το 2025 σε σύγκριση με €671,3 χιλ.το 2024.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 17% στα €7,2 εκατ. το 2025 σε σύγκριση με €6,2 εκατ. το 2024.

Στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, ποσό ύψους €2,8 εκατ. ή 39% του συνόλου (2024: €1,9 εκατ. ή 31%) αφορά αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Συγκροτήματος μειώθηκαν από €605 χιλ. το 2024 σε €565 χιλ. το 2025. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αφορούν κυρίως τόκους πάνω σε δάνεια που είχαν χρηματοδοτήσει τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις στα ξενοδοχεία του Συγκροτήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε όπως προτείνει για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,04 ανά μετοχή (11,76% στην ονομαστική αξία της μετοχής).

