Νέα κρίση στο Ορμούζ: Κατάσχεση πλοίων από το Ιράν και «άλμα» στις τιμές του πετρελαίου

Το Ιράν προχώρησε χθες Τετάρτη στην κατάσχεση δυο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο να ανοίξει τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας όσο δεν αίρεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι ΗΠΑ υποβάθμισαν τις εξελίξεις, στις οποίες δεν είδαν παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Οι εντάσεις παραμένουν οξυμένες στο στενό, καίριας σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, ο οποίος έχει μετατραπεί σε διακύβευμα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

«Η πλήρης κατάπαυση του πυρός δεν έχει νόημα, παρά μόνο αν δεν παραβιάζεται από τον (αμερικανικό) ναυτικό αποκλεισμό (...) το να ανοίξουμε ξανά τα στενά του Ορμούζ είναι αδύνατο όσο συνεχίζεται αυτή η κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε ο Πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μέσω X.

Στην άλλη πλευρά, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε πως είναι «πιθανή» η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο κρατών, ορκισμένων εχθρών, τις επόμενες ημέρες. «Είναι πιθανό» απάντησε σε μήνυμα ρεπόρτερ της New York Post, η οποία τον ρώτησε για το ενδεχόμενο να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις τις προσεχείς «36 ως 72 ώρες», δηλαδή ως αύριο Παρασκευή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως προχώρησαν στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τα οδήγησαν «προς τις ιρανικές ακτές».

Ο Λευκός Οίκος δεν είδε στην εξέλιξη αυτή παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, αφού «δεν πρόκειται ούτε για αμερικανικά πλοία, ούτε για ισραηλινά πλοία», αλλά για σκάφη άλλων κρατών, όπως τόνισε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Κάρολαϊν Λέβιτ στο Fox News.

Οι αρχές του Παναμά επιβεβαίωσαν την κατάσχεση πλοίου υπό τη σημαία της χώρας, του MSC Francesca, ενώ το παναμαϊκό ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως κατάφερε «σοβαρό πλήγμα» στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τρίτο σκάφος δέχτηκε πυρά καθώς έπλεε 8 ναυτικά μίλια από τις ακτές του δυτικού Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, ωστόσο το σκάφος αυτό μπόρεσε να βγει από τα στενά κατευθυνόμενο στη Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία όφειλαν να έχουν λάβει άδειες για να κινηθούν προς ή από τον Κόλπο μέσω των στενών. Εξάλλου, οι ΗΠΑ εμποδίζουν την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια από τη 13η Απριλίου.

Δεν υπάρχει προθεσμία

Παράλληλα, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που υποτίθεται πως θα επαναλαμβάνονταν στις αρχές της εβδομάδας, έπειτα από μια πρώτη συνάντηση την 11η Απριλίου, σκοπός είναι να επιτρέψουν να τερματιστεί ο πόλεμος ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε μέχρι νεοτέρας διαταγής την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, ούτως ώστε να δοθεί, κατ' αυτόν, περισσότερος χρόνος στους Ιρανούς να ετοιμάσουν «πρόταση» και να πάνε στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, υπό την αιγίδα του Πακιστάν.

Ωστόσο «ο Πρόεδρος δεν έχει ορίσει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή πρότασης από πλευράς του Ιράν», είπε χθες η εκπρόσωπος της προεδρίας Λέβιτ, προσθέτοντας πως «σε τελευταία ανάλυση αυτός θα υπαγορεύσει το χρονοδιάγραμμα».

Εν αναμονή, καμιά αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν ξανά λόγω της αβεβαιότητας, πάνω από 4% τις πρώτες πρωινές ώρες, με αυτή της αμερικανικής ποικιλίας WTI να σημειώνει άνοδο 4,06% και να φθάνει τα 96,73 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας 3,62% στα 105,63 δολάρια το βαρέλι.

Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ, που ζήτησε να παραταθεί η ανακωχή, ευχήθηκε οι δυο πλευρές να μπορέσουν να «καταλήξουν σε 'Συμφωνία Ειρήνης'».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη «εκτιμά» τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να εκφραστεί ρητώς για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, ο κορυφαίος πολιτικός αξιωματούχος του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού Τζον Φίλαν εγκαταλείπει τα καθήκοντά του, ανακοίνωσε εντελώς απρόσμενα το Πεντάγωνο, χωρίς να εξηγήσει γιατί.

Φονικοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Στο άλλο μεγάλο μέτωπο του πολέμου, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, παρά την ανακωχή, η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, με τη Βηρυτό να ετοιμάζεται να ζητήσει την παράτασή της στις συνομιλίες που προγραμματίζεται να διεξαχθούν σήμερα στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στις δυο χώρες, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, σε επίπεδο πρεσβευτών.

«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για έναν μήνα, την αυστηρή τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και την αναστολή από το Ισραήλ των επιχειρήσεων (...) καταστροφής στις περιοχές όπου έχει παρουσία», δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη λιβανική κυβέρνηση.

Η διπλωματία του Ισραήλ διαβεβαίωσε πριν τις συνομιλίες αυτές ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντάς τη να επιλέξει τη «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ, σιιτικής οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν.

Κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 2.454 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο σε έξι εβδομάδες πολέμου.

Παράλληλα, αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τη δημοσιογράφο Άμαλ Χαλίλ και τραυμάτισε συναδέλφό της χθες κοντά στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, σύμφωνα με το μέσο στο οποίο εργαζόταν, την εφημερίδα Αλ Άχμπαρ, και ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης, Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ).

Πηγή: ΚΥΠΕ