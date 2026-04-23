Αναπομπές ΠτΔ για εκποιήσεις: Σοβαρές αντιδράσεις στην Επιτροπή Οικονομικών

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσαν στην Επιτροπή Οικονομικών οι αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας και οι αναφορές του στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο για νομοθεσίες που αφορούν τις εκποιήσεις και το πλαίσιο αφερεγγυότητας, με Βουλευτές να κάνουν λόγο για πολιτική διαφωνία της Κυβέρνησης με ρυθμίσεις υπέρ των δανειοληπτών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διαφάνηκε περιθώριο μερικής αποδοχής νομοτεχνικών αλλαγών.

Η συζήτηση στην Επιτροπή επικεντρώθηκε στις πέντε αναπομπές και τις τέσσερις αναφορές που αφορούν τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις, με έντονες επικρίσεις κυρίως για την αναπομπή του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026, ενώ σε αριθμό άλλων περιπτώσεων τα κόμματα εμφανίστηκαν ανοικτά σε διορθώσεις, ώστε ορισμένες αναπομπές να γίνουν μερικώς αποδεκτές.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι, μετά από προσπάθεια οκτώ ετών, η Βουλή ψήφισε νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα σε αδύναμους δανειολήπτες να προσφεύγουν στο δικαστήριο και να αμφισβητούν βάσιμα, μεταξύ άλλων, καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών ή το ύψος του υπολοίπου τους, ώστε να αναστέλλονται μέτρα σε βάρος τους.

Υποστήριξε ότι η αναπομπή συνιστά πολιτική διαφωνία και όχι πραγματικό συνταγματικό ή νομικό ζήτημα, κάνοντας λόγο για «νομικούς ακροβατισμούς» και τονίζοντας ότι το κόμμα του επιμένει στη θέση του.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, αναφερόμενος ειδικά στην πρόταση νόμου ΑΚΕΛ–Οικολόγων για τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, είπε ότι στόχος είναι να καταστεί το σύστημα λιγότερο ετεροβαρές και πιο δίκαιο για τους δανειολήπτες.

Υποστήριξε ότι η αναπομπή του Προέδρου είναι ξεκάθαρα πολιτική, ενώ έκανε λόγο για υπερβολή και σκοπιμότητα στη στάση της Κυβέρνησης, απορρίπτοντας τη θέση ότι έχουν απομείνει μόνο στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε, σε σχέση με την αναπομπή του περί Δικαστηρίων Νόμου, ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της Νομικής Υπηρεσίας μέσω συγκεκριμένων αλλαγών.

Όπως ανέφερε, η εισήγηση είναι να αποσαφηνιστεί ότι η σχετική αίτηση του ενυπόθηκου οφειλέτη αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία από εκείνη του βασικού νόμου, ώστε να αρθεί οποιαδήποτε σύγχυση, και παράλληλα να επανέλθει η προθεσμία από τις 75 στις 45 ημέρες, όπως είχε εισηγηθεί η Νομική Υπηρεσία.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εξέφρασε διαφωνία με την αναπομπή της πρότασης νόμου για τον επανατοκισμό, λέγοντας ότι οι νόμοι που ψηφίζει η Βουλή δεν έχουν αναδρομική ισχύ, αλλά εφαρμόζονται από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όπως είπε, είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ίσχυε για συμφωνίες που θα συνάπτονταν μετά τη δημοσίευση της νομοθεσίας και, συνεπώς, δεν προκύπτει λόγος αναπομπής.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης άσκησε έντονη κριτική τόσο στη Νομική Υπηρεσία όσο και στην Κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η στάση τους δεν βοηθά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των εκποιήσεων και της απώλειας πρώτης κατοικίας.

Ειδική αναφορά έκανε στην αναφορά στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της νομοθεσίας για αναστολή πλειστηριασμών, διερωτώμενος γιατί επελέγη αυτή η οδός, ενώ, όπως είπε, στόχος ήταν να δοθεί προσωρινή παράταση μέχρι τον Αύγουστο, ώστε να προωθηθούν άλλες ρυθμίσεις, όπως το “ενοίκιο έναντι δόσης”.

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι, σε μία από τις αναπομπές, η Νομική Υπηρεσία είχε αναφέρει σε προηγούμενη συζήτηση πως δεν υπήρχε θέμα συνταγματικότητας, αλλά πολιτική διαφωνία, και υποστήριξε ότι επιχειρείται τώρα να παρουσιαστεί ως αντισυνταγματική μια πρόταση που προηγουμένως αντιμετωπιζόταν ως πολιτικό ζήτημα.

Έκανε λόγο για πρωτοφανή στάση και εξέφρασε απορία για το επιχείρημα περί απώλειας προϋπολογισμένων εσόδων της ΚΕΔΙΠΕΣ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ρύθμιση που, όπως είπε, εφαρμοζόταν με τη σύμφωνη γνώμη όλων κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, απαντώντας στις επικρίσεις, απέρριψε τη θέση ότι η Νομική Υπηρεσία «κυβερνά», υπογραμμίζοντας ότι η αναπομπή ή η αναφορά νομοθεσίας αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ανέφερε επίσης, απαντώντας στον κ. Τρυφωνίδη, ότι αν υπήρχε πρόθεση για χρονικά περιορισμένη αναστολή μέχρι τον Αύγουστο, αυτό δεν αποτυπωνόταν με σαφήνεια στο σχετικό κείμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση έχει αναφέρει πως τέσσερις από τους πέντε νόμους αναπέμφθηκαν για επανεξέταση συγκεκριμένων διατάξεων λόγω νομικοτεχνικών ζητημάτων, πιθανών ασυμβατοτήτων και αλληλεπικαλύψεων με άλλες νομοθεσίες, ενώ ειδικά για τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2026 προβάλλεται και επιχείρημα περί ενδεχόμενων επιπτώσεων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στα δημόσια οικονομικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ