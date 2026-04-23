Νίκος Αναστασιάδης: «Η μόνη αδελφότητα που γνωρίζω είναι η αδελφότητα των ανάρμοστων» (βίντεο)

Η μόνη αδελφότητα που γνωρίζει, είναι «εκείνη των ανάρμοστων», είπε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, σε δηλώσεις του στο Omega Channel και την εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ», στην οποία επιβεβαίωσε πως έδωσε κατάθεση που έδωσε στην ανακριτική ομάδα που διερευνά την υπόθεση «Σάντη».

Ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι έδωσε κατάθεση διάρκειας περίπου 45 λεπτών έως μιας ώρας στα μέλη της ανακριτικής ομάδας που τον επισκέφθηκαν στη Λεμεσό, ενώ ερωτηθείς για το περιεχόμενο της κατάθεσής του, είπε ότι έδωσε κατάθεση «για όσα γίνεται αναφορά στη μυθοπλασία που υιοθέτησε ο κ. Δρουσιώτης».

Ο τέως Πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς για επισκέψεις και συνομιλίες με τον κ. Μιχαλάκη Χριστοδούλου στην οικία του. «Ουδέποτε είχαμε τέτοιες οικογενειακές σχέσεις για να ανταλλάξουμε επισκέψεις. Ουδέποτε παρουσιάστηκε στο σπίτι μου ο άνθρωπος», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι οι ισχυρισμοί αυτοί υιοθετήθηκαν και προβλήθηκαν σκόπιμα για προεκλογικούς λόγους.

Η «αδελφότητα των ανάρμοστων»

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης αναφορικά με την «αδελφότητα των Ροδοσταύρων» όταν ερωτήθηκε για τις αναφορές περί της συμμετοχής του.

«Η μόνη αδελφότητα που γνωρίζω είναι η αδελφότητα των ανάρμοστων», είπε χαρακτηριστικά, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια συγκεκριμένη ομάδα που υποσκάπτει το κράτος και τους θεσμούς, περιλαμβάνοντας σε αυτήν όσους υιοθέτησαν τους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη.

Αιχμές προς στον Μακάριο Δρουσιώτη

Ο κ. Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές προς στον Μακάριο Δρουσιώτη, κατηγορώντας τον ξανά για ανακρίβειες και αντιφάσεις στα βιβλία του. Ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλο και σημείωσε πως ο ίδιος έχει ήδη απαντήσει με το δικό του βιβλίο στο οποίο, όπως υποστήριξε, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς με τεκμήρια και όχι απλά επιχειρήματα.

Κατέληξε λέγοντας πως η αλήθεια θα λάμψει αργά ή γρήγορα και πως οι έρευνες της Αρχής Κατά της Διαφθοράς θα δείξουν το μέγεθος των «ψευδών» που έχουν προβληθεί, παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές είναι πολυδάπανες και χρονοβόρες.

