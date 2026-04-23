Στο Προεδρικό ο Εμανουέλ Μακρόν: «Η Κύπρος μπορεί να βασίζεται πάνω μας»

Στο Προεδρικό έφτασε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, για την επίσημη διμερή επίσκεψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τον Γάλλο Πρόεδρο υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές. Ακολούθησε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και ο κ. Μακρόν κατέθεσε στεφάνι στον αδριάντα του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Μακρόν εισήλθαν εντός του κτηρίου του Προεδρικού Μεγάρου όπου θα έχουν κατ’ ίδιαν συνάντηση.

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, κατά τις οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, η ενίσχυση της συνεργασίας των δυο χωρών σε κρίσιμους τομείς, καθώς και ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στρατηγική σχέση και σαφή μηνύματα για το Κυπριακό

Την έναρξη της πρώτης επίσημης διμερούς συνάντησης στην Κύπρο σηματοδότησαν οι δηλώσεις των Προέδρων Νίκου Χριστοδουλίδη και Εμανουέλ Μακρόν, με αμφότερους να δίνουν έμφαση στο βάθος της συνεργασίας μεταξύ Λευκωσίας και Παρισιού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη σημερινή επίσκεψη ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως ο κ. Μακρόν βρέθηκε στο νησί και πριν από περίπου 45 ημέρες, στο πλαίσιο των εξελίξεων με το Ακρωτήρι, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της Γαλλίας.

Τόνισε ακόμη ότι η Γαλλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας τη στήριξη του Παρισιού στις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η Γαλλία είναι το μοναδικό μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που διατηρεί σταθερή και διαχρονική στάση υπέρ της Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας στο Κυπριακό.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρθηκε στη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, εκφράζοντας ικανοποίηση για την πρόοδο της συνεργασίας και ευχαριστώντας την Κυπριακή Δημοκρατία για τη διοργάνωση της άτυπης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο.

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στη στρατηγική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου το 2025, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς άμυνας και ασφάλειας.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Μακρόν έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης, δηλώνοντας ότι «η Κύπρος μπορεί να βασίζεται πάνω μας», σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν εύθραυστες.