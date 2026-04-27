Παρουσίαση του τέταρτου βιβλίου του Χρύσανθου Οθωνος

Παρουσιάστηκε την Παρασκευή με μεγάλη επιτυχία, το τέταρτο βιβλίο του Χρύσανθου Όθωνος, στην κατάμεστη αίθουσα του Πολυχώρου Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ, στον πυρήνα του παλαιού Στροβόλου.

Τίτλος του βιβλίου: " Ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου". Στις 180 σελίδες του, περιέχονται 47 κεφάλαια, με σκέψεις και συναισθήματα ενός ανθρώπου που αυτοπροσδιορίζεται ως "μελετητής της αλήθειας" και ερευνητής του φαινομένου της ζωής.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του Πολυχώρου Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ μέσα από 35χρονη έρευνα και φιλοσοφική αναζήτηση της πνευματικής " κορυφής", ο συγγραφέας εμβαθύνει στον αληθινό του εαυτό και ψάχνει το νόημα της αλήθειας και της αιώνιας ζωής, τη θέση του στον κόσμο, στον χρόνο και τον χώρο.

Την εκδήλωση προλόγισε η οικοδέσποινα των Ροών, πρώην Ευρωβουλευτής, Αντιγόνη Περικλέους Παπαδοπούλου, καλωσορίζοντας τον συγγραφέα και τους συντελεστές της εκδήλωσης, αναφερόμενη ακροθιγώς στη δεκάχρονη αποστολή του Πολυχώρου να υπηρετεί τον πολιτισμό και να προβάλλει έργα ανθρώπων.

Στη συνέχεια, χαιρέτισαν την εκδήλωση οι κ.κ. Ανδρέας Κυριακού, πρόεδρος του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας και ο Δρ. Στέλιος Σοφόκλη, πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Ρόλο συντονίστριας ανέλαβε η Τάνια Σιακαλλή εκπαιδευτικός.

Ο κ. Θάνος Παπαδόπουλος πρώην Γυμνασιάρχης και η κ. Γαβριέλλα Παντέλα εκπαιδευτικός, ανέγνωσαν αναφορές για το βιβλίο, από τους αείμνηστους Δρ Κλείτο Ιωαννίδη και Δρ Ανδρέα Σοφοκλέους.

Κύριος ομιλητής, ήταν ο κ. Σάββας Διονυσίου, Ερευνητής. Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασαν οι κ.κ. Σταυρούλα Τουμάζου, πολιτικός μηχανικός και Σταυρούλα Χατζηγιάννη, κοινοβουλευτικός συνεργάτης.

Μετά την αντιφώνηση από τον συγγραφέα, ακολούθησε μικρή δεξίωση.

Σημειωτέον ότι στα πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου, φιλοξενήθηκαν 4 πίνακες του κ.Χρύσανθου Όθωνα, με θεματολογία εμπνευσμένη από τη διαρκή αναζήτηση του πνευματικού φωτός.