Ντ.Τραμπ: Έχει εξευρεθεί «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν - Τεχεράνη: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα υπογράψουμε

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, «μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το σαββατοκύριακο, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

«Τα Στενά (του Ορμούζ) θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το σαββατοκύριακο στην Ευρώπη», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε το βράδυ της Πέμπτης, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. «Το πιο σημαντικό είναι πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι που ήταν ο βασικός σκοπός όσων χρειάστηκε να περάσουμε για να το πετύχουμε αυτό. Επομένως, ήταν κάτι πολύ σημαντικό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social πως αποφάσισε να ακυρώσει τις αποψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, θεωρώντας πως είναι θέμα χρόνου η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. «Δεδομένου ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ακύρωσα τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για απόψε», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Από τα μέσα Μαρτίου, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατ' επανάληψη ισχυριστεί πως είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για συμφωνία με ΗΠΑ, λέει το Ιράν

Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε πως τα σχόλια σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, προσθέτοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υπό διαπραγμάτευση σχεδίου είχε οριστικοποιηθεί, αλλά οι ΗΠΑ άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ