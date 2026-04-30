Pafos Triathlon 2026: Η Πάφος στο επίκεντρο του τριάθλου με διεθνή συμμετοχή

Σημαντικό αθλητικό γεγονός φιλοξενεί την Κυριακή 3 Μαΐου η Πάφος, καθώς πραγματοποιείται το Pafos Triathlon 2026, προσελκύοντας περίπου 240 αθλητές και αθλήτριες από την Κύπρο και 15 χώρες του εξωτερικού.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στην περιοχή των Δημοτικών Μπάνιων στην Κάτω Πάφο και συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Πάφου και την Activate Cyprus, υπό την αιγίδα της Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου.

Παράλληλα, αποτελεί και το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Τριάθλου, ενισχύοντας τη σημασία της διοργάνωσης για τον κυπριακό αθλητισμό.

Οι αγώνες ξεκινούν νωρίς το πρωί, με την κατηγορία Sprint στις 07:00 και την Ολυμπιακή κατηγορία να ακολουθεί στις 07:50, σε μια διαδρομή που συνδυάζει κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της πόλης.

Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα, θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 06:30 έως τις 11:30 π.μ. Κλειστοί θα παραμείνουν βασικοί οδικοί άξονες, όπως η Λεωφόρος Ποσειδώνος (από την Παραλία Αλυκές μέχρι τη στροφή προς τη Λεωφόρο Δανάης), η οδός Μελίνας Μερκούρη και τμήμα της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού.

Οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω της βόρειας πλευράς της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και προς την περιοχή της Παραλίας Ρίκκου, ενώ η συμμόρφωση με τις οδηγίες της Αστυνομίας κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Το Pafos Triathlon αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και να αναδείξει την Πάφο ως σημαντικό προορισμό αθλητικού τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.