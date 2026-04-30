Στο 4,3% αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Μάρτιο από 4,2% τον Φεβρουάριο σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Ο απόλυτος αριθμός των ανέργων είναι 23 χιλ. όσο ήταν και τον προηγούμενο μήνα και 24 χιλ. τον Μάρτιο του 2024.

Όσον αφορά την ευρωζνη, τον Μάρτιο του 2026, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 6,2% από 6,3% τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς και τον Μάρτιο του 2025. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,0% τον Μάρτιο του 2026, σταθερό σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026 και τον Μάρτιο του 2025.