Τραυματισμός 68χρονου μοτοσικλετιστή στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Τροχαίο με εμπλεκόμενο μοτοσικλετιστή, συνέβη και στην επαρχία Πάφου το βράδυ που πέρασε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 68χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος επίσης έφερε προστατευτικό κράνος, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.00 μετά τα μεσάνυκτα, ενώ ο 68χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στη λεωφόρο Θαλασσινών Σπηλιών, στην Πέγεια, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο της, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να ανατραπεί στον δρόμο.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 68χρονος μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα στον θώρακα και στη λεκάνη.

Ο 68χρονος υποβλήθηκε σε εξέταση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών με μηδενική ένδειξη. Το Τμήμα Τροχαίας Πάφου διερευνά.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

