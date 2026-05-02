Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι λόγω προβλήματος σε ηλεκτρική συσκευή

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι η οποία φαίνεται να προκλήθηκε λόγω προβλήματος σε ηλεκτρική συσκευή κατέσβησε την Παρασκευή η Πυροσβεστική.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής αναφέρει πως «στις 12:47 χθες το μεσημέρι ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Δήμο Παραλιμνίου».

Ο κ. Κεττής αναφέρει ότι «η πυρκαγιά ξεκίνησε από ηλεκτρική συσκευή».

«Από την πυρκαγιά υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές στον εξοπλισμό του χώρου όπου εκδηλώθηκε. Επίσης από τον καπνό και την θερμότητα επηρεάστηκε η βαφή όλου του διαμερίσματος», προσθέτει, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δεν κινδύνευσαν άτομα».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

ΚΥΠΕ