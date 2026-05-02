ΟΙ ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία - Στα άκρα η ρήξη Τραμπ-Μερτς

Την αποχώρηση περίπου 5.000 στρατιωτών των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη Γερμανία διέταξε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δηλαδή περίπου το 15% των αμερικανικών δυνάμεων στη χώρα.

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες σηματοδοτεί μια νέα φάση στις διατλαντικές σχέσεις και εγείρει ερωτήματα για την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη.

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, αλλά και δημόσιων αντιπαραθέσεων μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Βερολίνου.

Πολιτικό παρασκήνιο και εντάσεις Ουάσιγκτον-Βερολίνου

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με την κλιμάκωση της ρητορικής αντιπαράθεσης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Ο τελευταίος είχε δηλώσει ότι «οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική» στο Ιράν και ότι oι ΗΠΑ «ταπεινώνονται».

Η απάντηση του Τραμπ ήταν άμεση και αιχμηρή: «Πιστεύει ότι δεν πειράζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι λέει», ανέφερε, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους. Σε συνέχεια αυτής της αντιπαράθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι η Ουάσιγκτον «έχει αρχίσει να μελετά και να εξετάζει την πιθανή μείωση» της στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, υποσχόμενος ότι «μια απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα».

Τελικά, η απόφαση ήρθε μέσω του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος διέταξε την αποχώρηση των δυνάμεων, στο πλαίσιο ευρύτερης αναθεώρησης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Το μέγεθος της αποχώρησης και η σημασία της

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η απόσυρση αφορά περίπου το 15% των αμερικανικών δυνάμεων στη Γερμανία. Με περισσότερους από 36.000 στρατιώτες να βρίσκονται στη χώρα έως τα τέλη του 2025, η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική, αλλά όχι καταλυτική σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αναμένουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες». Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος, σχολιάζοντας τη γερμανική στάση, έκανε λόγο για «ακατάλληλη και μη βοηθητική ρητορική», προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος ορθώς αντιδρά σε αυτά τα αντιπαραγωγικά σχόλια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία παραμένει ο βασικός κόμβος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, με κρίσιμες βάσεις όπως αυτή του Ράμσταϊν να διαδραματίζουν κομβικό ρόλο σε επιχειρήσεις σε Μέση Ανατολή και Αφρική.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα, κυρίως από Δημοκρατικούς βουλευτές και γερουσιαστές. Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν υπογράμμισε: «Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι με τους συμμάχους μας, όχι να σαμποτάρουμε τα συμφέροντα ασφαλείας ο ένας του άλλου για μικροπρεπείς κακίες».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ χαρακτήρισε την απόφαση «σοβαρό λάθος» και κάλεσε τον Τραμπ να την ανακαλέσει. Όπως προειδοποίησε: «Η μείωση της στρατιωτικής μας παρουσίας στην Ευρώπη, σε μια περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται αδιάκοπα στην Ουκρανία και να παρενοχλούν τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αποτελεί ένα ανεκτίμητο δώρο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και υποδηλώνει ότι οι αμερικανικές δεσμεύσεις εξαρτώνται από τη διάθεση του προέδρου».

Ευρύτερες προεκτάσεις για την Ευρώπη

Η κίνηση της Ουάσιγκτον εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αναδιάταξης δυνάμεων, με έμφαση σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, όπως ο Ινδο-Ειρηνικός. Παράλληλα, αντανακλά τη μακροχρόνια δυσαρέσκεια των ΗΠΑ για το επίπεδο στρατιωτικών δαπανών των Ευρωπαίων συμμάχων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις χώρες του ΝΑΤΟ ότι δεν συμβάλλουν επαρκώς στην κοινή άμυνα, ενώ πρόσφατα συνέδεσε τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ με τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν και την ασφάλεια στρατηγικών σημείων όπως το Στενό του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απειλή επέκτασης της απόσυρσης και σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. «Ίσως, θα το κάνω αναμφίβολα. Γιατί όχι; Η Ιταλία δεν προσέφερε καμία βοήθεια και η Ισπανία είναι φρικτή, απολύτως φρικτή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Πόσο επηρεάζεται η ευρωπαϊκή ασφάλεια;

Παρά τη συμβολική και πολιτική βαρύτητα της απόφασης, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι άμεσες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια θα είναι περιορισμένες. Η αποχώρηση αφορά μέρος των ενισχύσεων που είχαν αναπτυχθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και δεν αλλάζει δραστικά τη συνολική ισορροπία δυνάμεων.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει τις αμυντικές τους δαπάνες και ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, σε μια προσπάθεια να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πιο σύνθετο: η αμερικανική δέσμευση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Αυτό ενδέχεται να ενισχύσει τις φωνές υπέρ της «στρατηγικής αυτονομίας» της Ευρώπης, αλλά και να δημιουργήσει ανησυχίες για την αξιοπιστία της αποτρεπτικής ισχύος του ΝΑΤΟ.

Πολιτικό και στρατηγικό μήνυμα των ΗΠΑ

Η απόφαση για απόσυρση 5.000 στρατιωτών των ΗΠΑ από τη Γερμανία αποτελεί περισσότερο ένα πολιτικό και στρατηγικό μήνυμα παρά μια καθαρά στρατιωτική αναδιάταξη. Αντανακλά τις εντάσεις εντός της διατλαντικής συμμαχίας, αλλά και μια ευρύτερη μετατόπιση των αμερικανικών προτεραιοτήτων.

Για την Ευρώπη, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η ασφάλειά της εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις δικές της δυνατότητες και λιγότερο από την αμερικανική ομπρέλα. Το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, μένει να αποδειχθεί τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: iefimerida.gr