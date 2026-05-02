Eλλάδα: Στα λευκά ο Παρνασσός σήμερα το πρωί - Μέχρι και τα πέντε εκατοστά φτάνει η χιονόστρωση, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μια πρωτοφανής για την εποχή ψυχρή εισβολή έδωσε έναν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα στην φετινή Πρωτομαγιά, με τον υδράργυρο να καταγράφει απότομη πτώση ακόμη και κατά 10 βαθμούς μέσα σε λίγες ώρες. Το σκηνικό θύμισε χειμώνα, με χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και θερμοκρασίες που σε αρκετές περιπτώσεις υποχώρησαν κάτω από το μηδέν.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τα ορεινά της χώρας, όπου σημειώθηκαν χιονοπτώσεις και τοπικές χιονοστρώσεις. Στον Παρνασσό το τοπίο ντύθηκε ξανά στα λευκά με χιονόστρωση 3-5 εκατοστά.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 2 Μαΐου σημειώθηκε παγετός, με την χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας στους -3,2 βαθμούς Κελσίου.

Αντίστοιχα χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας: στο Οχυρό Νευροκοπίου και στη Βεύη Φλώρινας ο υδράργυρος έπεσε στους -1,4 βαθμούς, στη Φλώρινα στους -1,2, στο Περιθώρι Νευροκοπίου στους -0,8, ενώ στη δυτική Φλώρινα καταγράφηκαν -0,7 βαθμοί. Στο Πληκάτι Ιωαννίνων η θερμοκρασία έφτασε τους -0,6 βαθμούς και στο Νεοχώρι Χαλκιδικής τους -0,5 βαθμούς Κελσίου.

Χιόνια και στην Ορεινή Κορινθία

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στην Ορεινή Κορινθία, μετατρέποντας το ανοιξιάτικο τοπίο σε χειμωνιάτικο σκηνικό.

Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς, πυκνή χιονόπτωση έντυσε στα λευκά ορεινές περιοχές, προκαλώντας έκπληξη αλλά και θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ήδη στον Μάϊο, οι θερμοκρασίες σημείωσαν αισθητή πτώση, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα τσουχτερό.

Ο δρόμος από τον Φενεό προς τη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.

