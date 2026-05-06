Υποβολή πέντε υποψηφιοτήτων του ΒΟΛΤ Κύπρος στην Πάφο

Πέντε υποψήφιοι βουλευτές υπέβαλαν το πρωί την υποψηφιότητά τους με τον συνδυασμό του κόμματος ΒΟΛΤ Κύπρος για την εκλογική περιφέρεια Πάφου.

Η υποβολή πραγματοποιήθηκε γύρω στις 10:20, με τους υποψηφίους να καταθέτουν επίσημα τα έγγραφά τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Συγκεκριμένα, υποψηφιότητα υπέβαλαν οι Αγρότης Γιάννης, Δίας Πέτρος, Ησαΐας Α. Ευαγόρας, Παύλου Δέσπω και Άννα Στυλιανίδου.

Οι υποψήφιοι εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συμβάλουν ενεργά στον πολιτικό διάλογο και να προωθήσουν τις θέσεις του κόμματος στην επαρχία Πάφου, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.