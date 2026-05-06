Υπέβαλαν την υποψηφιότητα τους οι υποψήφιοι βουλευτές της ΕΔΕΚ στην Πάφο

Πέντε υποψηφιότητες κατατέθηκαν στην Πάφο με τον συνδυασμό του Κόμματος ΕΔΕΚ – Σοσιαλιστικό Κόμμα, ενόψει των επερχόμενων εκλογικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, με το ψηφοδέλτιο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ υπέβαλαν υποψηφιότητα οι Βάσος Δημητρίου, Βάσος Θεοδώρου, Παναγιώτης Καραγιάννης, Μελίνα Στεφάνου και Πέτρος Στυλιανάκης.

Οι υποψήφιοι εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συμβάλουν ενεργά στην προώθηση των θέσεων και των αρχών του κόμματος στην επαρχία Πάφου, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και τοπικής ανάπτυξης.