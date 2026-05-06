Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αν το Ιράν συμφωνήσει με την πρόταση, λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι αν το Ιράν τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί και τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν ξανά.

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνήσει, κάτι που είναι ίσως μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στά Στενά του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ότι πριν», συνέχισε.

