Στο επίκεντρο της Κυπριακής Προεδρίας η στεγαστική πολιτική, τονίζει ο ΥΠΕΣ

Την ανάγκη για συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την ενίσχυση της προσφοράς προσιτής κατοικίας ανέδειξε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, μιλώντας στο συνέδριο και την ολομέλεια της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίων, που πραγματοποιείται στην Πάφο στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, η στέγαση έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις πιο πιεστικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις στην ΕΕ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους νέους, τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και τις ευάλωτες ομάδες.

«Η πρόσβαση σε προσιτή, επαρκή και βιώσιμη στέγαση δεν αποτελεί μόνο κοινωνικό δικαίωμα, αλλά προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή, οικονομική σταθερότητα και εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», σημείωσε.

Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η αύξηση των τιμών και των ενοικίων, το υψηλό κόστος κατασκευής και ενέργειας, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η χαμηλή προσφορά κατοικιών συνθέτουν ένα σύνθετο πρόβλημα, που απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση.

Χαιρέτισε, παράλληλα, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αντιμετώπισης της κρίσης, με έμφαση στην ενίσχυση της προσφοράς, την κινητοποίηση επενδύσεων και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θέτει τη στεγαστική πολιτική ως υψηλή προτεραιότητα, επιδιώκοντας την προώθηση διαλόγου και τη διαμόρφωση κοινών θέσεων μεταξύ των κρατών-μελών, με στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες προτεραιότητας. Πρώτον, τη διασφάλιση πρόσβασης όλων σε προσιτή και βιώσιμη στέγαση, με έμφαση στους νέους και τις ευάλωτες ομάδες. Δεύτερον, την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της κατοικίας, μέσω κινητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, αξιοποίησης ευρωπαϊκών εργαλείων και ανάπτυξης καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Τρίτον, την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, μέσω νέων κατασκευών, ανακαινίσεων και καλύτερης αξιοποίησης ανεκμετάλλευτων ακινήτων, με παράλληλη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και βιώσιμων πρακτικών. Τέταρτον, την ενίσχυση της συλλογής και αξιοποίησης αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο κ. Ιωάννου ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των κτηματολογικών συστημάτων και των μητρώων γης, επισημαίνοντας ότι αποτελούν βασική προϋπόθεση για αποτελεσματική στεγαστική πολιτική.

«Χωρίς σαφή ιδιοκτησιακά καθεστώτα, διαφάνεια στις συναλλαγές και αξιόπιστα δεδομένα, η ανάπτυξη κατοικιών δεν μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά», σημείωσε.

Τόνισε επίσης ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί πολιτική βούληση, συντονισμένη δράση και αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων, εκφράζοντας τη δέσμευση της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ