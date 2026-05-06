Τέσσερις υποψηφιότητες από τον Συνδυασμό «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» στην Πάφο

Τέσσερις υποψήφιοι κατέθεσαν σήμερα την υποψηφιότητά τους για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026, εκπροσωπώντας το ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού Κόμματος «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ».

Συγκεκριμένα, στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου μετέβησαν στις 11:40 το πρωί οι Γιαννάκου Ιωάννα, Ζαννούπας Σάββας, Ξιναρής Στέφανος και Παρασκευαΐδης Ιάκωβος, προκειμένου να υποβάλουν επίσημα τις υποψηφιότητές τους.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκλογική αναμέτρηση του 2026, με τον συνδυασμό να δηλώνει παρών στη διεκδίκηση κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης στην επαρχία Πάφου.