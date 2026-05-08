Η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πάφου ενισχύει το κοινωνικό της έργο

Η κοινωνική πολιτική του Δήμου Πάφου αποκτά ολοένα και πιο ουσιαστικό χαρακτήρα μέσα από τις δράσεις της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας, όπως ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Επιτροπής, Μαριέλλα Θεοφάνους, παρουσιάζοντας το ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών που υλοποιούνται με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην πόλη.

Όπως τόνισε, η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πάφου αναπτύσσει ένα πολυδιάστατο έργο που καλύπτει ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων, επενδύοντας σε σύγχρονες κοινωνικές δομές και δράσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στήριξη των ατόμων τρίτης ηλικίας μέσω των Κέντρων Ενηλίκων που λειτουργούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Πάφου.

Σήμερα λειτουργούν δύο κέντρα, το ένα στον τρίτο όροφο του Πολυδύναμου Κέντρου και το δεύτερο στην Κάτω Πάφο, δίπλα από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, σε χώρο που παραχωρήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Σύμφωνα με την κ. Θεοφάνους, τα Κέντρα αποτελούν «ζωντανούς πυρήνες κοινωνικής δραστηριοποίησης και φροντίδας», προσφέροντας διαλέξεις για θέματα υγείας, ιατρικές εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, ψυχολογική στήριξη, ψυχαγωγικές εκδρομές και δημιουργικές δραστηριότητες όπως χορωδία, χειροτεχνία και γυμναστική. Μέσα από αυτές τις δράσεις, προάγεται η ενεργός γήρανση και η κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων. Κεντρικό πυλώνα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου αποτελεί και το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου», το οποίο παρέχει βρεφονηπιακή φροντίδα και απογευματινή απασχόληση παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης, στηρίζοντας ουσιαστικά τις εργαζόμενες οικογένειες.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του Δ. Πάφου και υποψήφια βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου επεσήμανε επίσης ότι ο Δήμος προχωρεί σε νέες πρωτοβουλίες κοινωνικής ένταξης, μεταξύ των οποίων η δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, ενώ προωθείται και η επανέναρξη του θεσμού του «Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς», με στόχο την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη στήριξη ευάλωτων οικογενειών.

Ο Δήμος προσφέρει είδη ρουχισμού σε άπορα παιδιά δημοτικών σχολείων, ενώ μέσα από δράσεις όπως το «Παζαράκι Αγάπης» συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης και αγαθά για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας στηρίζει ακόμη ενεργά σωματεία και φορείς κοινωνικής προσφοράς μέσω ετήσιων χορηγιών, ενώ συμμετέχει στη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων όπως η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό, το Santa Run και το Φεστιβάλ Παιδιού.

Αναφερόμενη στους μελλοντικούς σχεδιασμούς, η κ. Θεοφάνους ανακοίνωσε ότι φέτος θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά Γηριατρικοί Αγώνες, μια νέα δράση που στοχεύει στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, της ευεξίας και της ενεργούς συμμετοχής των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνική ζωή.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η κοινωνική πολιτική του Δήμου Πάφου αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για μια πιο ανθρώπινη και συμπεριληπτική κοινωνία, με έμφαση στην αλληλεγγύη, τη φροντίδα και τη στήριξη όλων των δημοτών.