Αφθώδης πυρετός: Δύο νέα κρούσματα στη δυτική Λευκωσία - Στις 112 οι μολυσμένες μονάδες

Όπως αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, και οι δύο μονάδες βρίσκονται εντός της μολυσμένης περιοχής της δυτικής Λευκωσίας.

Δύο νέες μολυσμένες μονάδες ανακοίνωσαν την Παρασκευή (8/5) οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 112. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία μονάδα προβάτων (35 ζώα) στην Κοκκινοτριμιθιά και μια μονάδα βοοειδών (160 ζώα) στο Παλιομέτοχο. 

Ο αφθώδης πυρετός αφάνισε μέχρι στιγμής γύρω στις 38.900 αιγοπρόβατα, 2.247 βοοειδή και 21.500 χοίρους. Οι θανατώσεις, όπως εξάγεται από τους αριθμούς των ζώων στις 112 μέχρι στιγμής μολυσμένες μονάδες, αναλογούν περίπου στο 10% του συνολικού αριθμού ενήλικων αιγοπροβάτων, περίπου 3% του συνολικού αριθμού των βοοειδών και περίπου στο 8% του συνολικού αριθμού των χοίρων.

