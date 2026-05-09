111 Χρόνια Προσκοπισμού στην Πάφο,μια Βραδιά τιμής, συγκίνησης και ιστορίας

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνια ολοκληρώθηκαν οι επετειακοί εορτασμοί για τα 111 χρόνια Προσκοπισμού στην Πάφο, σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την προσφορά και τους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανή τη φλόγα του Προσκοπισμού μέσα στον χρόνο.

Η χθεσινή εκδήλωση σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποτέλεσε ένα ζεστό αντάμωμα παλιών και νέων γενεών Προσκόπων, γεμάτο αναμνήσεις, χαμόγελα, δυνατές στιγμές και έντονα συναισθήματα, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές αξίες της προσφοράς, της φιλίας και της αδελφοσύνης που χαρακτηρίζουν το Προσκοπικό κίνημα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν Έφοροι, Αρχηγοί Συστημάτων, Πρόεδροι Ε.Π.Ε. καθώς και Αρχηγοί Αγέλης πριν το 1984, για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά τους στον Προσκοπισμό της Πάφου.

Οπως αναφέρεται η αναγνώριση της δράσης και της αφοσίωσής τους αποτέλεσε μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι υπηρέτησαν με αγάπη και αυταπάρνηση το κίνημα όλα αυτά τα χρόνια.

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, καθώς και προς τους εθελοντές και συνεργάτες που εργάστηκαν για την επιτυχημένη διοργάνωσή της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδόθηκαν στον Δήμος Πάφου για την αιγίδα της εκδήλωσης, στο Growth Hacking για την παραχώρηση των τραπεζιών της δεξίωσης και στο Οινοποιείο Βασιλικό για την προσφορά των κρασιών.

Τα 111 χρόνια Προσκοπισμού στην Πάφο δεν αποτελούν μόνο μια μακρά ιστορική διαδρομή. Είναι οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι αναμνήσεις και οι αξίες που συνεχίζουν να εμπνέουν και να φωτίζουν τις επόμενες γενιές, πριστίθεται στην ανακοίνωση. Το ραντεβού ανανεώθηκε για τις 24 Απριλίου 2027, όταν η Πάφος θα φιλοξενήσει την Παγκύπρια Γιορτή του Αγίου Γεωργίου, συνεχίζοντας με τον ίδιο ενθουσιασμό και υπερηφάνεια την προσκοπική παράδοση του τόπου.