Ο Νικόλας Παπαδόπουλος εισηγείται μόνιμη παρουσία ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο

Την ανάγκη η Κυπριακή Δημοκρατία να τοποθετηθεί στον πυρήνα της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας και ασφάλειας ανέδειξε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, κατά τη σημερινή ημερίδα του ΔΗΚΟ με θέμα «Άμυνα: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του ΔΗΚΟ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι οι μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν μια ιστορική ευκαιρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία δεν μπορεί να παραμείνει θεατής στις εξελίξεις γύρω από την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ προτείνει μόνιμη και πιο σταθερή παρουσία ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να αποκτήσει ουσιαστικό και αποτρεπτικό περιεχόμενο.

Επίσης, προστίθεται, προτείνει την ανάδειξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πυλώνα της ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Περαιτέρω, προτείνει, την αξιοποίηση των περίπου €1,2 δισεκατομμυρίων που μπορεί να εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE, για την αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης στο Μαρί και της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Ακόμα, προτείνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων αεράμυνας, “Iron Dome” και anti-drone δυνατοτήτων, για αποτελεσματική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

«Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ τόνισε πως η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ζήτημα εθνικής επιβίωσης και ευρωπαϊκής αξιοπιστίας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος οφείλει να μετατρέψει τη γεωστρατηγική της θέση από πρόκληση σε ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα», καταλήγει το δελτίο Τύπου.