Στεφάνου: Ο φασισμός και η ακροδεξιά σηκώνουν ξανά κεφάλι στην Ευρώπη και την Κύπρο

Ο φασισμός, ο νεοναζισμός, η ακροδεξιά σηκώνουν στη σημερινή εποχή ξανά κεφάλι, στηριζόμενοι στις ίδιες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Γερμανία, πριν την έναρξη του Β’ παγκοσμίου πολέμου, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, προσθέτοντας ότι το ΑΚΕΛ, «όπως και τότε στάθηκε με συνέπεια απέναντι στο φασισμό και κάλεσε τον κόσμο να συστρατευτεί στον αντιφασιστικό αγώνα, το ίδιο κάνει και τώρα».

“Τιμώντας τα θύματα του φασισμού και όλους όσοι όρθωσαν το ανάστημα για να αντιμετωπιστεί ο φασισμός, συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα για να μη σηκώσει κεφάλι ο φασισμός, για να μην περάσουν οι πολιτικές της ακροδεξιάς και του φασισμού στην Κύπρο», είπε ο κ. Στεφάνου σε ομιλία σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ προς τιμήν της 9ης του Μάη, Ημέρα της αντιφασιστικής νίκης, στο μνημείο πεσόντων του Β’ παγκοσμίου πολέμου, παρά την ΠΑΣΥΔΥ, στη Λευκωσία.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «η σημερινή επέτειος είναι μία ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε ποιοι γέννησαν το φασισμό γιατί στη σημερινή εποχή, ο φασισμός, ο νεοναζισμός, η ακροδεξιά σηκώνουν ξανά κεφάλι, στηριζόμενοι ουσιαστικά στις ίδιες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που τότε επικρατούσαν στη Γερμανία και αλλού για να εμφανιστούν στο πολιτικό προσκήνιο, οι ναζιστές και με τα εργαλεία της δημοκρατίας, αλλά και την ανοχή ενός μεγάλου μέρους του μεγάλου κεφαλαίου στη Γερμανία τελικά να καταλάβουν την εξουσία, ακολούθως να καταργήσουν κάθε δημοκρατική διαδικασία στη Γερμανία, να επιβάλουν μία στυγνή δικτατορία και τελικά να αιματοκυλίσουν την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο».

Και σήμερα η ακροδεξιά, ο νεοφασισμός, ο φασισμός σηκώνουν κεφάλι στηριζόμενοι σε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που δημιουργούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές, σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, «και οι οποίες μαζικοποιούν τη φτώχεια, δημιουργούν απαξίωση ανάμεσα σε μεγάλα στρώματα της κοινωνίας, εναντίον και των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά και εναντίον της όποιας προοπτικής να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, και τελικά πολύς κόσμος, πλανεμένος από τον λαϊκισμό και τα φτιασιδώματα της ακροδεξιάς, στηρίζουν την ακροδεξιά και η ακροδεξιά αποκτά κοινωνικά ερείσματα».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι και σήμερα για αυτήν την κατάσταση, «ρόλο διαδραματίζει το γεγονός ότι δυνάμεις που θα έπρεπε να στηρίζουν τη δημοκρατία τελικά προσεγγίζουν την ακροδεξιά και τον φασισμό ως αποθεματικά για τη δική τους την εξουσία και το βλέπουμε τούτο να γίνεται και στην Ευρώπη».

Αναφέροντας ότι «η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι και στην Κύπρο», ο κ. Στεφάνου είπε ότι «είναι για αυτόν που όλοι όσοι πραγματικά πιστεύουν στη δημοκρατία πρέπει να είναι απέναντι από την προσπάθεια της ακροδεξιάς να φτιασιδωθεί, να ενισχύσει τα λαϊκά της ερείσματα και τελικά να αυξήσει και την επιρροή της και την επέμβαση της στην Κύπρο μας».

«Δεν έχουμε δικαίωμα να το επιτρέψουμε αυτό, διότι εμείς είμαστε ακόμη φορείς των αποτελεσμάτων της πολιτικής του φασισμού στην Κύπρο με την τρομοκρατία της ΕΟΚΑ Β, με το ρόλο της χούντας των Αθηνών στην Κύπρο, που έφερε το πραξικόπημα και το οποίο άνοιξε τις πύλες των Αττίλα να εισβάλει και έκτοτε να κατέχει ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ, «όπως και τότε στάθηκε με συνέπεια απέναντι στο φασισμό και κάλεσε τον κόσμο να συστρατευτεί στον αντιφασιστικό αγώνα, το ίδιο κάνει και τώρα, τονίζοντας, υπογραμμίζοντας και θυμίζοντας τον κίνδυνο που προέρχεται από έναν μισαλλόδοξο, απάνθρωπο, φανατικό, ακραίο ιδεολόγημα, όπως είναι ο φασισμός».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι η βασική ασπίδα προστασία μας παγκόσμια και διεθνώς είναι το διεθνές δίκαιο, ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόσο ο ΟΗΕ όσο και το διεθνές δίκαιο κτίστηκαν πάνω στα ερείπια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου για να ρυθμίζει τις διεθνείς σχέσεις και να μην επιτραπεί ξανά μία τέτοια κατάσταση, όπως προκλήθηκε στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Δυστυχώς, στις μέρες μας ακόμα περισσότερο παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο, παραγκωνίζεται ο ΟΗΕ, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερο να ξεσπούν πόλεμοι και στη γειτονιά μας, να ξεσπούν συγκρούσεις, να γίνονται γενοκτονίες όπως το κράτος του Ισραήλ κάνει σε βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα και αλλού», κατέληξε.

Στην εκδήλωση κατά την οποία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων του αντιφασιστικού αγώνα, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι πρεσβειών στην Κύπρο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΚΥΠΕ