Χωρίς διακοπές νερού το καλοκαίρι στη Λάρνακα, εκτιμά ο ΕΟΑ

Αισιοδοξία πως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας δεν θα προχωρήσει σε διακοπή νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, εξέφρασε ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους, Πρόεδρος του ΕΟΑ, καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να βοηθήσουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται για μείωση της υπερκατανάλωσης και σπατάλης του πολύτιμου αυτού αγαθού.

Πρόσθεσε πως «στη πόλη και επαρχία Λάρνακας, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι δεν θα προχωρήσουμε σε διακοπή νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αυτό οφείλεται σε διάφορα μέτρα που λάβαμε. Η προσπάθεια μας στη μείωση της σπατάλης του νερού συνεχίζεται καθημερινά με αρκετές ενέργειες και ευελπιστούμε ότι οι συμπολίτες μας θα βοηθήσουν με τη σειρά τους στην προσπάθεια αυτή».

Εξήγησε ότι «στους πολίτες θα πρέπει πλέον να καλλιεργηθεί η υδάτινη κουλτούρα και από μόνοι τους να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να κάνουν εξοικονόμηση νερού, να μειώσουν την υπερκατανάλωση και να βοηθήσουν στο να μην χάνονται άδικα μεγάλες ποσότητες ύδατος. Θέλουμε τον κόσμο να βοηθήσει στις προσπάθειες που καταβάλλουμε γιατί εάν φέτος έχουμε νερό και δεν θα προβούμε σε διακοπή της παροχής, τον επόμενο χρόνο μπορεί να μην είμαστε το ίδιο τυχεροί, να έχουμε προβλήματα και η διακοπή να γίνει απαραίτητη» σημείωσε.

Ερωτηθείς για τους έξυπνους μετρητές, ο κ. Χατζηχαραλάμπους απάντησε πως «τον Ιούνιο ολοκληρώνεται η εγκατάσταση τους και συνολικά ο αριθμός τους θα ανέλθει στις 27,5 χιλιάδες. Στόχος των έξυπνων μετρητών είναι να βελτιωθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης προς τους καταναλωτές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω μιας πλατφόρμας να έχουν άμεση ενημέρωση για ασυνήθιστα υψηλές καταναλώσεις νερού στα σπίτια και τα υποστατικά τους».

Εξήγησε πως «οι καταναλωτές θα μπορούν να εφαρμόσουν την πλατφόρμα στο κινητό τους τηλέφωνο και σε περίπτωση που παρατηρηθεί μεγάλη κατανάλωση νερού θα λαμβάνουν ειδοποίηση για να το ψάξουν. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνουν άμεσα τον ΕΟΑ Λάρνακας για ασυνήθιστη κατανάλωση νερού στα σπίτια τους, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για μείωση και άσκοπη κατανάλωση ύδατος» είπε.

Αυτό συνέχισε «είναι ένα από τα πολλά μέτρα που λαμβάνουμε για να μειώσουμε το ατιμολόγητο νερό και να εξοικονομήσουμε ταυτόχρονα οικονομικούς και υδάτινους πόρους».

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχει υψηλός αριθμός από ανείσπρακτα τέλη νερού στη πόλη και επαρχία Λάρνακας, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ απάντησε πως «υπάρχει πολύ μικρός αριθμός καθυστερημένων οφειλών ο οποίος είναι διαχειρίσιμος. Δεν αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα από ανείσπρακτα τέλη νερού από τους καταναλωτές μας» σημείωσε.

Οσον αφορά το θέμα των ακροφύσιων, ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε ότι «για το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει διαγωνισμός από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και αναμένουμε να ολοκληρωθεί, ούτως ώστε να μας τα παραχωρήσει και με τη σειρά μας να τα δώσουμε στους ιδιώτες αλλά και στους επαγγελματίες καταναλωτές. Το συγκεκριμένο μέτρο ανακοινώθηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων τον Ιανουάριο, ωστόσο υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή του αφού μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πότε θα δοθούν τα ακροφύσια στον ΕΟΑ Λάρνακας».

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους απηύθυνε «έκκληση τόσο στους ιδιώτες όσο και στους επαγγελματίες καταναλωτές να τοποθετήσουν τα ακροφύσια, όταν τους δοθούν από τον Οργανισμό, προκειμένου να εξοικονομήσουν νερό, αφού» όπως εξήγησε «δεν θα υπάρχει διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Ουσιαστικά θα μειωθεί απλώς η πίεση του νερού που φτάνει στις βρύσες των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα δεν θα γίνεται υπερκατανάλωση που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε απώλεια του πολύτιμου αυτού αγαθού» είπε.

Κληθείς να αναφέρει ποια άλλα μέτρα έχει λάβει ο ΕΟΑ Λάρνακας για μείωση της κατανάλωσης και απώλειας νερού, είπε πως «έχουμε προχωρήσει σε μαζικές αντικαταστάσεις παροχών νερού στο Κίτι και την Αθηένου. Ακόμα έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός, αξίας τριών εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να γίνει αλλαγή ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης στην Ορόκλινη το οποίο είναι πεπαλαιωμένο και προκύπτουν συνεχώς πάρα πολλά προβλήματα».

Ως Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, κατάληξε ο Αγγελος Χατζηχαραλάμπους «έχουμε λάβει αρκετά μέτρα τα οποία είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσουν στην εξοικονόμηση νερού και θεωρούμε πως θα υπάρχουν αρκετές ποσότητες για να έχουν οι πολίτες στα σπίτια, τα υποστατικά και στις επιχειρήσεις τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ