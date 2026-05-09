ΠΠΟΧ:Οι ξένοι συμπολίτες μας, μας δείχνουν τον δρόμο

Ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας, Ανδρέας Κυριακού, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον φιλανθρωπικό οργανισμό Rainbow Cyprus και ιδιαίτερα προς την Νατάλια Ρόσλοβα, για την άψογη συνεργασία και τη διαρκή στήριξη στις δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε πως τα μέλη και οι εθελοντές του οργανισμού συμμετείχαν ενεργά σε νέα εκστρατεία καθαριότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πολυσύχναστη παραλία «Βένους» στην Πάφο.

Ο κ. Κυριακού σημείωσε ότι η εικόνα που παρουσιάζει η παραλία, με τα σκουπίδια που αφήνονται από ανεύθυνους πολίτες, παραμένει ιδιαίτερα απογοητευτική, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη η πολιτεία να επενδύσει περισσότερο στην περιβαλλοντική παιδεία και στην εφαρμογή αυστηρότερων κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων.

Παράλληλα, συνεχάρη όλους τους φίλους και φίλες, μικρούς και μεγάλους, που συμμετείχαν με ενθουσιασμό και προσέφεραν εθελοντικά τη βοήθειά τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της δράσης.

Ο πρόεδρος του Ομίλου υπογράμμισε πως τέτοιες πρωτοβουλίες στέλνουν ισχυρά μηνύματα κοινωνικής ευθύνης και αποδεικνύουν ότι η συνεργασία και ο εθελοντισμός μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για ολόκληρη την κοινωνία.