«Echoes Across Lands»: Μαγευτική βραδιά κλασικής μουσικής στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου

Μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία χάρισε στο κοινό της Πάφου η συναυλία «Echoes Across Lands», η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026 στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο του Κύκλου Συναυλιών Κλασικής Μουσικής του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Πάφου.

Η σοπράνο Ελένη Χαραλάμπους και η πιανίστρια Μαριόλα Χαριτίδου οδήγησαν το κοινό σε ένα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι μέσα από έργα σημαντικών συνθετών της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης και αγαπημένες άριες όπερας, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Ελένη Χαραλάμπους ευχαρίστησε τον Δήμο Πάφου και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, σημειώνοντας πως η εμφάνισή της στην Πάφο αποτέλεσε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς ήταν η πρώτη παρουσία της στην πόλη.

Η Ελένη Χαραλάμπους συγκαταλέγεται στις ανερχόμενες παρουσίες της νέας γενιάς λυρικών καλλιτεχνών της Κύπρου.

Με έδρα την Κολωνία και καλλιτεχνική δραστηριότητα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ήδη εμφανιστεί σε σημαντικές μουσικές σκηνές και φεστιβάλ.

Πρόσφατα πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στον ρόλο της Μικαέλα στην όπερα «Κάρμεν» του Ζορζ Μπιζέ, ενώ συμμετείχε και στις πασχαλινές συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου για την παρουσίαση του «Requiem» του John Rutter, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Levan Jagaev, σε Λεμεσό και Λευκωσία.

Η συναυλία αποτέλεσε ακόμη μία σημαντική πολιτιστική δράση του Δήμου Πάφου, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη και την προώθηση της κλασικής μουσικής και των νέων Κύπριων καλλιτεχνών.