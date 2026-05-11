Ενώπιον Κακουργιοδικείου στις 15 Ιουνίου οι 4 που συνελήφθησαν στην Πάφο για ναρκωτικά

Σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 15 Ιουνίου του 2026 παραπέμφθηκαν τέσσσερα πρόσωπα ηλικίας 28, 32, 32 και 18 ετών που είχαν συλληφθεί σε σχέση με υπόθεση των ναρκωτικών με το Δικαστήριο να διατάσει όπως παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την παραπομπή τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο.

Οι τέσσερεις, που συνελήφθησαν για πέραν του 1 κιλού κοκαΐνη, 150 γραμμάρια κάνναβης και άλλες ναρκωτικές ουσίες, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχής ελεγχόμενων φαρμάκων, παράνομη κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, παράνομη κατοχή σκεύους που χρησιμοποιείται για τη λήψη ελεγχόμενων φαρμάκων και νομμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο το απόγευμα της Δευτέρας 28ης Απριλίου αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο 28χρονος, με συνεπιβάτες τους δύο 32χρονους και τη 18χρονη. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, κατά την έρευνα που ακολούθησε, καθώς και σε σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 30 γραμμαρίων περίπου, 150 περίπου γραμμάρια κάνναβης, μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης και το χρηματικό ποσό των €3.060. Ανακρινόμενος ο πρώτος ύποπτος ανέφερε προφορικά ότι όλα τα ανευρεθέντα ναρκωτικά εντός του αυτοκινήτου, δηλαδή η ποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης, είναι δικά του και ότι οι άλλοι ύποπτοι δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση.

Η Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αναφέρθηκε στη σοβαρότητα των αδικημάτων αλλά και στην αναγκαιότητα της πλήρους και σωστής διερεύνησης της υπόθεση «για να λάμψει η αλήθεια» όπως είπε. Πρόσθεσε πως η κράτηση των υπόπτων είναι αναγκαία και τυχόν απόλυση τους θα επηρεάσει αρνητικά το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, με τον επηρεασμό μαρτύρων ή την καταστροφή τεκμηρίων.