To Choose4Cyprus ενεργοποιείται και για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Τηρώντας την προεκλογική παράδοση, το ερευνητικό εργαστήριο DigiPols της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του ΤΕΠΑΚ ενεργοποιεί και πάλι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύμβουλου ψήφου «Choose4Cyprus», στην ηλεκτρονική διεύθυνση choose4cyprus.eu

Οδεύοντας στις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μάϊου μέσα από μία εκλογική καμπάνια γεμάτη από συναισθηματικά και ηθικά διλήμματα, το παλιό και το νέο, ήρθε η ώρα να εστιάσουμε στις πολιτικές θέσεις των κομμάτων. Οι πολίτες της Κύπρου λίγες μέρες πριν από την κάλπη, έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τη διαδραστική, ψυχαγωγική και ενημερωτική εφαρμογή Choose4Cyprus να ανακαλύψουν τον βαθμό συνάφειας των πολιτικών τους θέσεων με τις θέσεις των κομμάτων.

Το Choose4Cyprus προσφέρει τη δυνατότητα της σύγκρισης των πολιτικών θέσεων των κομμάτων με τις θέσεις των χρηστών/ριών μέσα από 24 ερωτήσεις κρίσιμων θεμάτων της δημόσιας πολιτικής. Το αποτέλεσμα προσφέρει ποσοστά συσχέτισης των θέσεων των χρηστών/ριών με τις αντίστοιχες θέσεις των κομμάτων. Οι θέσεις των κομμάτων έχουν κωδικοποιηθεί από εξειδικευμένους/ες ερευνητές/ριες στον τομέα του πολιτικού ανταγωνισμού στην Κύπρο με τη βοήθεια των κομμάτων (όσων εξ αυτών ανταποκρίθηκαν).

Η εφαρμογή Choose4Cyprus είναι αμιγώς ακαδημαϊκό έργο και δε συνδέεται με κανένα πολιτικό κόμμα, κίνημα ή επιχειρηματικό φορέα. Η πρωτοβουλία είναι μη κερδοσκοπική και τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά σε ακαδημαϊκές έρευνες και αναλύσεις. Οι απαντήσεις των χρηστών/ιών είναι ανώνυμες και τα γενικά

δημογραφικά στοιχεία που ζητούνται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Το Choose4Cyprus δεν προτρέπει τους/τις χρήστες/ριες να αλλάξουν την εκλογική τους προτίμηση ή να τους επηρεάσει στην πορεία της διαμόρφωσης της εκλογικής τους επιλογής. Αντίθετα η εφαρμογή προσφέρει μια σημαντική πολιτική πληροφορία, με σκοπό αφενός τη διασαφήνιση των πολιτικών θέσεων των κομμάτων ενόψει των εκλογών κι αφετέρου την πληρέστερη κατανόηση από τη μεριά των χρηστών/ριών του πολιτικού τους προσδιορισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιστημονική υπεύθυνη του Choose4Cyprus:

Δρ. Βίκυ Τρίγκα, vasiliki.triga@cut.ac.cy, + 357 96447316