Δημόσια συζήτηση για την Τρόζενα: Οικογένεια του επενδυτή, πρώην και νυν κοινοτάρχες και κάτοικοι ανοίγουν τα χαρτιά τους

Δημόσια συζήτηση γύρω από τις εξελίξεις στην Τρόζενα αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη Τρίτη, μέσα από δημοσιογραφική διάσκεψη που οργανώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Άρσους στις 10:30 π.μ. στην πλατεία του χωριού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για την περιοχή και στόχος είναι να ακουστούν οι απόψεις όλων όσοι συνδέονται με την κοινότητα και τις πρόσφατες εξελίξεις.

Μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να δώσουν το παρών είναι ο Γεώργιος Νικολαΐδης, ο οποίος διετέλεσε κοινοτάρχης της Τρόζενας κατά τα χρόνια που η κοινότητα ήταν ακόμη ενεργά κατοικημένη. Η παρουσία του θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της μακρόχρονης σχέσης του με την ιστορία του χωριού.

Στη διάσκεψη αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Άρσους, κάτοικοι και οικογένειες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή τα τελευταία χρόνια, καθώς και ηλικιωμένοι πρώην ιδιοκτήτες περιουσιών, οι οποίοι φέρονται να έχουν προχωρήσει σε συμφωνίες πώλησης με τον επενδυτή.

Πρόσκληση έχει απευθυνθεί ακόμη σε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και γειτονικών κοινοτήτων. Ανάμεσά τους ο πρόεδρος του συμπλέγματος Ανδρέας Σάββα, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο παρουσίας και του προέδρου της Ένωσης Κοινοτήτων.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκαλεί και η αναμενόμενη παρουσία μελών της οικογένειας του επενδυτή, γεγονός που αναμένεται να δώσει στη συνάντηση χαρακτήρα άμεσης δημόσιας τοποθέτησης από όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Μέσα από τη διαδικασία, οι διοργανωτές επιδιώκουν να καταγραφούν δημόσια οι θέσεις, οι προβληματισμοί και οι εκτιμήσεις κατοίκων, πρώην κατοίκων και τοπικών παραγόντων σχετικά με το μέλλον και τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τρόζενα.