Το Access City Festival 2026 φέρνει τη δύναμη της συμπερίληψης στην Πόλη Χρυσοχούς

Το Access City Festival 2026 συνεχίζει το ταξίδι του και κάνει στάση στην Πόλη Χρυσοχούς το Σάββατο 16 Μαΐου, μετατρέποντας την πλατεία Δημαρχείου σε έναν ανοικτό χώρο συμπερίληψης, αθλητισμού και βιωματικών δράσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Enavsma Foundation, σε συνεργασία με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και το Round Table 7 Πάφου, από τις 16:00 μέχρι τις 20:00. Ξεχωριστή παρουσία στο φεστιβάλ θα έχει η Καρολίνα Πελενδρίτου μαζί με το ίδρυμά της Through My Eyes, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε τοξοβολία με τη συμμετοχή του τυφλού πρωταθλητή Χρίστο Μισό και του αθλητή Κυριάκο Δημητρίου.

Καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα με τον ΑΠΟΠ Πάφου και το Cyprus 3X, βιωματικές δράσεις παραθλημάτων με τους οργανισμούς ΥΠΑΡΧΩ και Γκολ στη Ζωή καθώς και παρουσίαση της πλατφόρμας Ablebook.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με συζήτηση γύρω από την προσβασιμότητα και τη δύναμη του αθλητισμού, στέλνοντας μήνυμα αποδοχής και ίσων ευκαιριών για όλους.

