Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Την επομένη των εκλογών, κυκλοφοριακό!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις 25 Μάϊου το πρωί, ενώ όλοι θα ψάχνουν ποιοι εκλέγηκαν, στη Λεμεσό ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, κάλεσε σε σύσκεψη δημάρχους και κοινοτάρχες για να βρουν λύσεις στο κυκλοφοριακό της πόλης. Στη Λεμεσό πάντως το κυκλοφοριακό έχει καταστεί ανυπόφορο για την πόλη και πέρα από τα έργα υποδομής, που όντως θέλουν χρόνια (και δεν προχωρούν), χρειάζονται και άμεσες παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση και ο υπουργός εδώ και δύο χρόνια δεν βρήκαν έναν χώρο να λειτουργήσουν park and ride στην πόλη, θα βρουν τώρα άμεσες λύσεις; Τέλος πάντων, κάτι μου λέει πάντως ότι δεν διάλεξαν και την καλύτερη μέρα για συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέματος. Άσε που είναι Δευτέρα και θα μπλέξουν όλοι στην κίνηση για να έρθουν. 

Παζούρ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα