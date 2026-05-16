Λύκειο Κύκκου Πάφου : Ο μαθητής Βλαντισλάβ Σιντορένκωβ εκπροσωπεί την Κύπρο στο πρόγραμμα BU Talks στην Ιταλία

Σημαντική διάκριση πέτυχε το Λύκειο Πάφου, καθώς ο μαθητής Βλαντισλάβ Σιντορένκωβ του τμήματος Β5 επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο διεθνές πρόγραμμα BU Talks, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούλιο στο Παλέρμο της Ιταλίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αφού ο Βλαντισλάβ είναι ο μοναδικός μαθητής από όλη την Κύπρο που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα, εκπροσωπώντας επάξια τόσο το σχολείο του όσο και τη χώρα.

Όπως αναφέρεται το πρόγραμμα υλοποιείται στην Κύπρο μέσω του Center for Social Innovation (CSI) και ο μαθητής ενημερώθηκε σχετικά μέσα από σεμινάριο στο οποίο συμμετείχε το σχολείο ως μέλος των Εταιρικών Σχολείων UNESCO τον Φεβρουάριο του 2026.

Με προσωπική πρωτοβουλία και δημιουργικότητα, ο Βλαντισλάβ ετοίμασε σχετικό βίντεο μέρος της διαδικασίας επιλογής και κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη σημαντική αυτή διοργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Παλέρμο, θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε δράσεις «Παρατήρησης Εργασίας» (Job Shadowing), εκπαιδευτικά σεμινάρια και πολιτιστικές δραστηριότητες, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και ιδέες που θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην Κύπρο σε θέματα που αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ισότητα των Φύλων.

Η σχολική κοινότητα του Λυκείου Πάφου εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στον μαθητή για την επιτυχία του και αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη νέα σχολική χρονιά, όταν θα μοιραστεί τις εμπειρίες και τις γνώσεις που θα αποκομίσει, εμπνέοντας και άλλους μαθητές να συμμετέχουν σε ανάλογα διεθνή προγράμματα.