Δ.Πάφου: Διαψεύδει ισχυρισμούς για «μπλοκάρισμα» του Πάρκου Καλλισθενικής – «Δεν υπήρξε επίσημη πρόταση ούτε παραχωρημένος χώρος»

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε ο Δήμος Πάφου αναφορικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Σωματείου «Νίκη» και του υποψήφιου βουλευτή Χαράλαμπου Γρηγορίου σχετικά με τη δημιουργία Πάρκου Καλλισθενικής στην πόλη, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί παρεμπόδισης ή μη προώθησης του έργου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, στο αρχικό στάδιο είχε τεθεί μόνο μία προφορική και διερευνητική πρόταση για πιθανή επιχορήγηση της δημιουργίας του πάρκου, χωρίς ωστόσο να κατατεθεί επίσημος φάκελος ή πλήρης τεκμηρίωση που να επιτρέπει την προώθησή της προς εξέταση και έγκριση.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το θέμα ουδέποτε τέθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς ο χώρος στον οποίο προτεινόταν να ανεγερθεί το πάρκο δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί επίσημα στον Δήμο Πάφου από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως επισημαίνεται, η απουσία επίσημα κατοχυρωμένου χώρου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξέταση οποιασδήποτε μορφής επιχορήγησης ή υλοποίησης του έργου, γεγονός που καθιστά αδύνατη την περαιτέρω προώθηση της πρότασης στο παρόν στάδιο.

Ο Δήμος αναφέρει επίσης ότι ο ενδιαφερόμενος είχε ενημερωθεί σχετικά τόσο για τη διαδικασία όσο και για τους λόγους που δεν προχώρησε η πρόταση. Την ίδια ώρα, η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι οι αναφορές περί «μπλοκαρίσματος» του έργου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων και πολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος.

«Ο Δήμος Πάφου λειτουργεί με νομιμότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα και δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Καταληκτικά, ο Δήμος επαναλαμβάνει ότι παραμένει θετικός στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό και την ευεξία των δημοτών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες διοικητικές και θεσμικές διαδικασίες.