Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Νεάπολις Πάφος και Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των συνεργασιών και των δράσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, ως πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων ΕΜΕRGE, με την τοπική κοινωνία, ιδρύματα, φορείς και οργανώσεις της Κύπρου, την Δευτέρα 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό στον χώρο του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την εκδήλωση διοργάνωσε το Πακέτο Εργασίας 2 (Εμπλοκή της κοινότητας και υπηρεσίες) στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EMERGE, υπό τον συντονισμό της Δρος Κατερίνας Παπαζαχαρία, Community Engagement Officer και Leader του Πακέτου Εργασίας, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο διευθύνει η Δρ Ελένη Γαβριήλ, την έδρα UNESCO και την έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος υπό την διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργου Παυλίδη, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό-Κλάδο Πάφου. Παρούσα στην εκδήλωση επίσης ήταν η επικεφαλής του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Janka Táborecká, του Πανεπιστημίου Matej Bel που εδρεύει στην Banská Bystrica στην Σλοβακία, υπογραμμίζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση στην συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, στην εναρκτήρια ομιλία του, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «το σύγχρονο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην διδασκαλία και στην έρευνα. Οφείλει να λειτουργεί ως θεσμός κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και ενεργού συμμετοχής στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Νεάπολις με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό δημιουργεί για τους φοιτητές, τους ερευνητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό, ουσιαστικές ευκαιρίες συμμετοχής σε δράσεις εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης, έρευνας, κοινωνικής παρέμβασης και διαπολιτισμικής συνεργασίας.»

Η κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, μαζί με την Πρώτη Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, κυρία Λήδα Κουρσουμπά, παρουσίασαν την στρατηγική και τις προτεραιότητες του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού σε θέματα στήριξης των ευάλωτων ομάδων που διαβιούν στην Κύπρο. Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχαν, με τραγούδι και ζωγραφιές, μαθητές του ΙΑ΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου «Άγιος Σπυρίδωνας», παρουσιάζοντας την διάσταση του εθελοντισμού μέσα από τις εκπαιδευτικές και βιωματικές παρεμβάσεις στα σχολεία, οι οποίες προσφέρονται από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό-Κλάδο Πάφου, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια κουλτούρας εθελοντισμού στους νέους.

Το γεγονός ολοκληρώθηκε με την υπογραφή συμπληρωματικού Πρωτoκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού-Κλάδου Πάφου, ενισχύοντας τους δεσμούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας των πολιτών με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής και της κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EMERGE.