Πρώτοι Γηριατρικοί Αγώνες στην Πάφο με τη συνεργασία τοπικών και ακαδημαϊκών φορέων

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» οι πρώτοι Γηριατρικοί Αγώνες στην Πάφο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τους Αγώνες οργάνωσε ο Δήμος Πάφου σε συνεργασία με τη Στέγη Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ» και το Κέντρο Αποκατάστασης Άνοιας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Όπως αναφέρεται η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία στα Μέλη των Κέντρων Ενηλίκων Πάφου και Κ. Πάφου αλλά και σε άλλους δημότες μας της τρίτης ηλικίας να συμμετάσχουν ενεργά και με ενθουσιασμό σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, προωθώντας τη σωματική άσκηση και την κοινωνικότητα.

Παράλληλα, οι Αγώνες ανέδειξαν τη σημασία της συμμετοχής των ηλικιωμένων σε τέτοιες δράσεις, ενισχύοντας την καλή τους κατάσταση και διάθεση και προβάλλοντας το μήνυμα μιας ενεργής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας για όλους.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες, τους συνεργαζόμενους φορείς, τους εθελοντές και τους υποστηρικτές της εκδήλωσης για τη συμβολή τους στην επιτυχία της.

Στον χαιρετισμό του ο Δημαρχεύων, κ. Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε ότι η επιτυχία των αγώνων μας κάνει αισιόδοξους πως θα συμβάλει στην καθιέρωσή τους ως ενός σημαντικού θεσμού για την τοπική κοινωνία.