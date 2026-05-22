Πτώση θανάτου για γυναίκα στη Λεμεσό - Βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ενώ εργαζόταν

Επί ποδός βρίσκεται η Αστυνομία στη Λεμεσό μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, με την πτώση γυναίκας από ύψος τέταρτου ορόφου κτηρίου.

Δυστυχώς από τη μοιραία πτώση η άτυχη γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναικα στεκοταν εξωτερικα για να καθαρισει τα τζάμια του κτηρίου. Το εν λόγω σημείο δεν είναι μπαλκόνι αλλά εξωτερικό μέρος του ορόφου και δεν διαθέτει κάγκελο ούτε κάποια άλλη υψομετρική διαφορά για λόγους ασφαλείας.

Την γυναίκα εντόπισαν πρώτοι γείτονες της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως ασθενοφόρο, καθώς και το προσωπικό της εταιρείας που στεγάζεται στο κτήριο. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια ολοκαίνουργια ανάπτυξη, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία για λιγότερο από έναν μήνα.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί από τα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενεργούν έρευνες και εξετάσεις για να διασαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος

Φωτογραφίες του ανταποκριτή του «Π», Γιάννη Πάζουρου

