Πτώση θανάτου για γυναίκα στη Λεμεσό - Βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ενώ εργαζόταν

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο του 4ου ορόφου και ασχολείτο με τις εργασίες καθαριότητας του χώρου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό.

Επί ποδός βρίσκεται η Αστυνομία στη Λεμεσό μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, με την πτώση γυναίκας από ύψος τέταρτου ορόφου κτηρίου.

Δυστυχώς από τη μοιραία πτώση η άτυχη γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναικα στεκοταν εξωτερικα για να καθαρισει τα τζάμια του κτηρίου. Το εν λόγω σημείο δεν είναι μπαλκόνι αλλά εξωτερικό μέρος του ορόφου και δεν διαθέτει κάγκελο ούτε κάποια άλλη υψομετρική διαφορά για λόγους ασφαλείας.

Την γυναίκα εντόπισαν πρώτοι γείτονες της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως ασθενοφόρο, καθώς και το προσωπικό της εταιρείας που στεγάζεται στο κτήριο. Σημειώνεται ότι πρόκειται για μια ολοκαίνουργια ανάπτυξη, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία για λιγότερο από έναν μήνα.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί από τα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία διενεργούν έρευνες και εξετάσεις για να διασαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος

Φωτογραφίες του ανταποκριτή του «Π», Γιάννη Πάζουρου

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

