Στολίσκος για τη Γάζα: Στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου και δεύτερο πλοιάριο του Global Sumud Flotilla (φώτο - βίντεο)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Δευτέρο πλοιάριο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αφιχθεί στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου του Global Sumud Flotilla γύρω στις 20:00 το βράδυ. Το πλοιάριο συνοδεύτηκε από Άκατο της Λιμενικής Αστυνομίας, ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός των επιβαινόντων. Το πλοιάριο, εκτός από τη σημαία της Παλαιστίνης, έχει και διάφορες άλλες σημαίες.

Εξάλλου, στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου παραμένει το πλοιάριο «Vivy Sabre», το οποίο συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, αγκυροβολημένο, ενώ τα μέλη του πληρώματος αναμένουν οδηγίες για τον απόπλου του. Το «Vivy Sabre», που συμμετείχε στον στολίσκο Global Sumud Flotilla με σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κατέπλευσε στο λιμανάκι της Πάφου λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Το πλήρωμα είχε αποπλεύσει από λιμάνι της Σικελίας, ενώ προηγουμένως είχε μεταβεί στη Μαρμαρίδα, στα μικρασιατικά παράλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρία από τα μέλη του πληρώματος του σκάφους, που μετείχαν στην αποστολή μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, έφυγαν.

 Συγκεκριμένα, δύο εκ των τριών Ιταλών που επέβαιναν στο σκάφος επέστρεψαν το βράδυ της Τρίτης στην πατρίδα τους αεροπορικώς, ενώ ο τρίτος μετέβη στη Λεμεσό. Στο σκάφος παραμένουν αυτή τη στιγμή οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες: ένας Ισπανός, ένας Μαροκινός και ένας Μεξικανός, αναμένοντας οδηγίες σχετικά με την αναχώρηση του πλοιαρίου. Στο μεταξύ, αρκετές αντιπροσωπείες κομμάτων επισκέφτηκαν το πλοιάριο «Vivy Sabre» σήμερα, παραδίδοντας στους επιβαίνοντες του πλοιαρίου τρόφιμα και νερό, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς την ανθρωπιστική αποστολή και τον παλαιστινιακό λαό.

