Ο Δήμος Ακάμα υπερασπίζεται τις παρεμβάσεις ασφάλειας στον δρόμο Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα και καταγγέλλει παραπληροφόρηση

Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη παραπληροφόρηση γύρω από τις προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στον δρόμο Λουτρά Αφροδίτης – Φοντάνα Αμορόζα εκφράζει ο Δήμος Ακάμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται αποκλειστικά για περιορισμένες και στοχευμένες επιδιορθώσεις σε επικίνδυνα σημεία και όχι για έργο ανάπτυξης ή αλλοίωσης της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει ότι διαμορφώνεται «στρεβλή εικόνα» για το έργο, ενώ, όπως σημειώνει, οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά ζητήματα ασφάλειας σε σημεία όπου ο κίνδυνος είναι εμφανής για όσους επισκέπτονται τον δρόμο. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε επιστολές, ισχυρισμούς και πιέσεις που ασκούνται για το θέμα, με τον Δήμο να καλεί αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και αξιωματούχους να επισκεφθούν προσωπικά την περιοχή πριν ληφθούν αποφάσεις.

Όπως υποστηρίζει, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια πολιτών, επισκεπτών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να αξιολογούνται μόνο μέσω εγγράφων και γενικών αναφορών, αλλά απαιτούν επιτόπια εξέταση της κατάστασης.

Ο Δήμος Ακάμα εκτιμά ότι η μη υλοποίηση των μικρής κλίμακας βελτιώσεων θα διατηρήσει έναν υπαρκτό κίνδυνο, προειδοποιώντας ότι η παραμονή των επικίνδυνων σημείων ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερα ατυχήματα, ακόμη και με σοβαρές συνέπειες. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος παραμένει αδιαπραγμάτευτη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως λόγος αναστολής αναγκαίων παρεμβάσεων ασφάλειας. Όπως αναφέρει, ο Ακάμας χρειάζεται «σοβαρότητα, ευθύνη και αποφάσεις που να προστατεύουν ταυτόχρονα τη φύση και τον άνθρωπο».