Το 71% προσήλθε στην κάλπη στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η διαδικασία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ομαλά ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στην Εκλογική Περιφέρεια Πάφου για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου του 2026 .

Στην επαρχία Πάφου ψήφισε το 71% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων , ενώ στις βουλευτικές στις εκλογές στις 30 Μαϊου του 2021 είχε ψηφίσει το 70,35% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, δηλαδή σε αριθμούς 36.640 εγγεγραμμένοι εκλογείς σε σύγκριση με το 70% ή 34.078 ψηφοφόρους που είχε ψηφίσει το 2016. 

Τα αποτελέσματα στην επαρχία Πάφου θα ξεκαθαρίσουν γύρω στις 21:00 το βράδυ ενώ η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης για τους υποψήφιους βουλευτές βουλευτές των συνδυασμών θα ολοκληρωθεί πριν τα μεσάνυκτα.

