Θάνατος 3χρονου σε ξενοδοχείο της Πάφου – Ενώπιον δικαστηρίου οδηγείται ο πατέρας

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου 3χρονου αγοριού που φαίνεται να έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στις 6 μ.μ. χθες το απόγευμα στην Πάφο.

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Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα του άτυχου παιδιού δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράλειψης καθήκοντος ως αρχηγού οικογένειας και της παράλειψης ευθύνης ως προσώπου που είχε τη μέριμνα άλλου προσώπου.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του τρίχρονου έχει προγραμματιστεί να διενεργηθεί για σήμερα Δευτέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, στο νεκροτομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 6:40 μ.μ., όταν το παιδί είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σκηνή παραμένει υπό αστυνομικό αποκλεισμό, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της τραγωδίας. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.