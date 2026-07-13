Factcheckcyprus: Όχι, η Κύπρος δεν έχασε τη θέση της στο CERN από την Τουρκία

Του Ιάκωβου Μυλωνά, factcheckcyprus.org

Ισχυρισμός 1:Η Κυπριακή Κυβέρνηση αρνήθηκε να πληρώσει τις συνδρομές στο CERN πριν από μερικά χρόνια και η Κύπρος έχασε την ιδιότητα του μέλους.

Ισχυρισμός 2: Η Κύπρος έχασε την ιδιότητα μέλους και αντικαταστάθηκε από την Τουρκία.

Συμπέρασμα: Και οι δύο ισχυρισμοί είναι ψευδείς. Επίσημα στοιχεία του ίδιου του CERN, καθώς και γραπτή απάντηση του Οργανισμού στο Fact Check Cyprus, επιβεβαιώνουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει Συνδεδεμένο Κράτος Μέλος (Associate Member State) αδιάλειπτα από το 2016 μέχρι σήμερα. Η Τουρκία κατέχει το ίδιο καθεστώς αυτόνομα από το 2015, και η συμμετοχή του κάθε κράτους είναι εντελώς ανεξάρτητη.

Σε βίντεο (reel) που αναρτήθηκε στις 8 Ιουλίου 2026 από τη σελίδα του κόμματος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου στο Facebook , o βουλευτής Γιάννης Λαούρης μιλάει για την συμμετοχή της Κύπρου στο CERN και αναφέρεται στον Κύπριο επιστήμονα Πάνο Ραζή ως τον άνθρωπο που πρωτοστάτησε στην ένταξη της χώρας πριν από περίπου μια δεκαετία, στο προγραμμα CERN. Καταλήγει ισχυριζόμενος ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση αρνήθηκε να πληρώσει τις συνδρομές στο CERN πριν μερικά χρόνια και ότι η Κύπρος έχασε την ιδιότητα μέλους του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος. Παράλληλα, ο Γιάννης Λαούρης ισχυρίζεται ότι στην θέση της Κύπρου, μπήκε η Τουρκία.

Το βίντεο είχε συγκεντρώσει πάνω από 15.000 προβολές και 182 αντιδράσεις.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN) αποτελεί το μεγαλύτερο εργαστήριο φυσικής σωματιδίων στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1954, εδρεύει στα γαλλοελβετικά σύνορα κοντά στη Γενεύη και λειτουργεί ως παγκόσμιο κέντρο αριστείας όπου χιλιάδες κορυφαίοι επιστήμονες συνεργάζονται για τη μελέτη των βασικών συστατικών της ύλης και των δυνάμεων που διέπουν το σύμπαν. Ο οργανισμός είναι παγκοσμίως γνωστός για τη λειτουργία του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC), καθώς και για το γεγονός ότι στα εργαστήριά του γεννήθηκε ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web).

Ωστόσο, ο πυρήνας του ισχυρισμού, ότι η Κύπρος διαγράφηκε από το CERN λόγω απλήρωτων συνδρομών και ότι η Τουρκία κατέλαβε τη θέση της, είναι ψευδής.

Τι ισχύει

Στην επίσημη ιστοσελίδα του CERN με τα κράτη μέλη, αναφέρεται με σαφήνεια ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα Συνδεδεμένα Κράτη Μέλη. Συγκεκριμένα, στον κατάλογο κάτω από τον τίτλο «Who are our Member States?», η Κύπρος εμφανίζεται αμέσως μετά την Κροατία, σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά (αρχειοθετημένο εδώ).

Πουθενά στη σελίδα του CERN για τα κράτη μέλη δεν αναφέρεται ότι η Κύπρος έχασε το καθεστώς της ή ότι αυτό ανεστάλη με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ειδική σελίδα του CERN για τις διμερείς σχέσεις με την Κύπρο επιβεβαιώνει ότι από την 1η Απριλίου 2016, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι Συνδεδεμένο Μέλος στο προστάδιο πλήρους ένταξης στο CERN, για ελάχιστη περίοδο 24 μηνών και δεν καταγράφει καμία μεταγενέστερη μεταβολή, αναστολή ή διακοπή αυτής της ιδιότητας ( αρχειοθετημένο εδώ). Η χρονική αυτή αναφορά συνάδει με τον ισχυρισμό του βίντεο ότι το γεγονός συνέβη πριν από περίπου μία δεκαετία. Ωστόσο, δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει ότι το καθεστώς αυτό διακόπηκε στη συνέχεια.

Ο ισχυρισμός του βίντεο περί απώλειας της θέσης φαίνεται να πηγάζει από μια υπαρκτή πολιτική συζήτηση γύρω από τη χρονική διάρκεια της κυπριακής συμμετοχής. Σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του CERN (αρχειοθετημένο εδώ) το καθεστώς του Συνδεδεμένου Μέλους στο προστάδιο ένταξης (Pre-stage to Membership) έχει τυπική διάρκεια 2 έως 5 ετών, προτού ολοκληρωθεί η μετάβαση σε καθεστώς Πλήρους Μέλους.

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει στο ίδιο καθεστώς από το 2016, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο πολιτικής κριτικής στο εσωτερικό της χώρας. Συγκεκριμένα, πολιτικές δυνάμεις όπως το ΑΚΕΛ, με σχετικές ανακοινώσεις του (αρχειοθετημένο εδώ) έχουν επικρίνει την εκάστοτε κυβερνητική διαχείριση για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της πλήρους ένταξης και για έλλειψη στρατηγικού πλάνου αξιοποίησης του οργανισμού.

Ωστόσο, η παράταση αυτής της μεταβατικής περιόδου δεν σχετίζεται με χρέη, άρνηση πληρωμής ή αποβολή. Η Κυπριακή Δημοκρατία εκπληρώνει κανονικά τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το τρέχον καθεστώς σύνδεσής της, διατηρώντας στο ακέραιο τα δικαιώματα συμμετοχής των Κυπρίων επιστημόνων στα προγράμματα του CERN.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον επίσημο προϋπολογισμό ετήσιων συνδρομών του CERN για το 2026 (αρχειοθετημένο εδώ) η Κύπρος καταβάλλει 1.150.850 ελβετικά φράγκα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου € 1.220.000 ευρώ . Αντίθετα, χώρες με παρόμοιο ή μεγαλύτερο ΑΕΠ που είναι πλήρη μέλη όπως η Ελλάδα, υποχρεούνται να πληρώνουν 12.408.100 ελβετικά φράγκα ετησίως δηλαδή περίπου 13.150.000 ευρώ

Η Τουρκία από την πλευρά της, έγινε Συνδεδεμένο Κράτος Μέλος του CERN στις 6 Μαΐου 2015, μετά από συμφωνία σύνδεσης που είχε υπογραφεί την 12η Μαΐου 2014, δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο πριν η Κύπρος αποκτήσει τη δική της ιδιότητα Συνδεδεμένου Μέλους ( αρχειοθετημένο εδώ). Δεδομένου ότι η ένταξη της Τουρκίας προηγείται χρονικά της ένταξης της Κύπρου, είναι αδύνατο η Τουρκία να μπήκε εκ των υστέρων στη θέση που άφησε κενή η Κύπρος.,

Δεν εντοπίστηκε καμία δημοσίευση, ανακοίνωση του CERN ή κοινοβουλευτικό έγγραφο που να τεκμηριώνει άρνηση πληρωμής συνδρομών από την κυπριακή κυβέρνηση ή προειδοποίηση διαγραφής λόγω χρεών. Η μόνη πρόσφατη κοινοβουλευτική συζήτηση για τη σχέση Κύπρου-CERN που εντοπίστηκε αφορά αίτημα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για εθνικό σχέδιο αξιοποίησης της ήδη υπάρχουσας συμμετοχής, ώστε αυτή να αποδώσει περισσότερα ερευνητικά οφέλη, και όχι κάποιον κίνδυνο απώλειας της ιδιότητας μέλους (αρχειοθετημένο εδώ).

Για την πλήρη διασταύρωση της υπόθεσης, το Fact Check Cyprus επικοινώνησε απευθείας με το Γραφείο Τύπου του CERN. Εκπρόσωπος του Οργανισμού, απάντησε γραπτώς, ξεκαθαρίζοντας οριστικά το τοπίο:

«Από την 1η Απριλίου 2016, η Δημοκρατία της Κύπρου είναι Συνδεδεμένο Μέλος (Associate Member) του CERN. Συνολικά 11 χώρες είναι Συνδεδεμένα Κράτη Μέλη του CERN: Βραζιλία, Χιλή, Κροατία, Κύπρος, Ινδία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πακιστάν, Τουρκία και Ουκρανία. Το καθεστώς της κάθε χώρας είναι ανεξάρτητο από των υπολοίπων και η μία δεν επηρεάζει την άλλη.

Συμπέρασμα

Οι ισχυρισμοί ότι η Κύπρος έχασε τη θέση της στο CERN λόγω απλήρωτων συνδρομών και ότι τη θέση της κατέλαβε η Τουρκία είναι ψευδείς. Η επίσημη γραπτή τοποθέτηση του ίδιου του CERN σε σχετικό ερώτημα του Fact Check Cyprus επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος παραμένει Συνδεδεμένο Κράτος Μέλος αδιάλειπτα από το 2016. Η πολυετής παραμονή στο ίδιο μεταβατικό στάδιο αποτελεί θέμα εγχώριας πολιτικής συζήτησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε διαγραφή ή οικονομική αθέτηση υποχρεώσεων, ενώ η συμμετοχή της Τουρκίας είναι μια εντελώς ξεχωριστή και αυτόνομη διαδικασία.