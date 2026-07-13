Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το HB Beer Festival στη Γεροσκήπου

Το HB Beer Festival ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Γεροσκήπου, χαρίζοντας στο κοινό ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και καλοκαιρινή διασκέδαση.

Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, η Πλατεία Γεροσκήπου μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης για εκατοντάδες επισκέπτες, οι οποίοι απόλαυσαν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παγωμένες μπύρες HB, αυθεντικές γερμανικές γαστρονομικές επιλογές, καθώς και ποικιλία από street food που κάλυψε κάθε γευστική προτίμηση.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τις γεύσεις και την ποιοτική μπύρα, δημιούργησε το ιδανικό σκηνικό για καλοκαιρινές εξόδους.

Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, το πρόγραμμα περιλάμβανε ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και προσφέροντας στιγμές διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.

Το φεστιβάλ προσέλκυσε κατοίκους της Πάφου αλλά και επισκέπτες από άλλες περιοχές της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς θεσμούς.

Με τη μαζική συμμετοχή του κόσμου και την έντονη εορταστική διάθεση, το HB Beer Festival έκλεισε την αυλαία του αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και ανανεώνοντας το ραντεβού του με το κοινό για την επόμενη χρονιά.